Ufes 70 anos: a história da 1ª mulher formada em área dominada por homens

De origem simples no município de Castelo, no Sul do Espírito Santo, Emilia Frasson Manhães, de 94 anos, construiu uma história de sucesso profissional. Mas o início dessa trajetória não foi fácil, tanto pela conjuntura social e econômica do período de sua juventude quanto pela ousadia de suas ambições. Na década de 1950, ela decidiu fazer Engenharia Civil, área dominada por homens. Mesmo com os desafios com os quais se deparou, foi a primeira mulher a se formar no curso na Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), que, neste domingo (5), completa 70 anos de existência. Veja detalhes desta história no vídeo acima.