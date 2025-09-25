Mudança de entendimento

Tribunal de Contas decide que Cesan não vai mais precisar reabrir licitação

Para conselheiros, empresas vencedoras do certame podem permanecer na execução dos serviços de água e esgoto e eventuais mudanças devem ser analisadas ao final do processo

Publicado em 25 de setembro de 2025 às 16:11

Estação de tratamento de esgoto Mulembá, no bairro Joana D'Arc Crédito: Carlos Alberto Silva

O Tribunal de Contas do Espírito Santo (TCES) decidiu na terça-feira (23) que a Cesan não vai mais precisar reabrir a licitação 20/2024, orçada em mais de R$ 170 milhões. O certame contava com quatro lotes e o edital proibia que uma mesma empresa participasse da disputa de mais de um lote, de forma única ou consorciada, mas a Corte havia constatado que isso não foi cumprido.

A partir disso, o relator Rodrigo Coelho do Carmo determinou a reabertura do lote 2 e estendeu a medida aos lotes 1 e 4 no prazo de 15 dias, sendo que o processo licitatório deveria ser concluído em 150 dias. A Cesan, então, entrou com um recurso no tribunal solicitando a reavaliação dessa decisão.

Valores da licitação de cada lote

Lote 1 - R$ 35.419.252,32

R$ 35.419.252,32 Lote 2 - R$ 65.283.627,19

R$ 65.283.627,19 Lote 3 - R$ 37.155.537,81

R$ 37.155.537,81 Lote 4 - R$ 36.122.459,57

Na sessão plenária de terça-feira (23), o conselheiro Davi Diniz de Carvalho divergiu parcialmente do relator e se manifestou contrário à reabertura dos três lotes da licitação, sendo seguido pelos demais conselheiros presentes em plenário.

A Cesan foi procurada pela reportagem de A Gazeta para comentar a decisão, mas não houve retorno até a publicação desta matéria. O espaço segue aberto para eventuais manifestações.

“A meu ver, e em análise superficial, justificar sua conclusão neste sentido, tenho que, após uma análise mais acurada, considerando a forma como fora concedida, notadamente quanto a determinação de reabertura do prazo para nova contratação dos lotes 1, 2 e 4, isso gere um risco concreto de antecipação do exaurimento do mérito de forma irreversível e em momento inoportuno”, manifestou Davi Diniz de Carvalho.

Para o conselheiro, ao determinar a reabertura do certame em uma medida cautelar, haveria não só a prevenção de irregularidade, mas também a antecipação de uma solução definitiva para a questão, o que não deixaria espaço para uma eventual mudança de entendimento por parte do tribunal.

Apesar da discordância em relação à reabertura dos lotes, Davi Diniz seguiu o relator em outros pontos, concordando que adiantamentos ou pagamentos integrais antecipados às empresas contratadas não devem ocorrer e a execução de medidas ordinárias estritamente necessárias à continuidade dos serviços precisa ser limitada.

No entendimento de Davi Diniz, as empresas vencedoras do certame devem permanecer na execução dos serviços e eventuais mudanças precisam ser analisadas ao final do processo, quando a Corte terminar de analisar o caso. “Nesse estágio, com cognição plena e a escorreita instrução processual, sob a égide do contraditório e da ampla defesa, será possível enfrentar a questão de forma definitiva e segura, sem o risco de comprometer a reversibilidade ou a continuidade dos serviços públicos essenciais”, destacou.

Arquivos & Anexos Decisão do TCE-ES sobre licitação da Cesan Extensão e efeitos da concessão de medidas cautelares Tamanho de arquivo: 649kb Baixar Visualizar

Entenda o caso

A licitação prevê a contratação emergencial de serviços de manutenção em sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário no Estado.

O Tribunal de Contas havia suspendido parcialmente o certame e determinado que a empresa pública abrisse novamente a disputa para o lote 2 do certame. Depois, a suspensão foi estendida aos lotes 1 e 4.

No entendimento do relator Rodrigo Coelho do Carmo, ficou demonstrada sobreposição de quatro empresas nas composições dos consórcios também nos lotes 1 e 4.

O pedido para reabrir os lotes 1, 2 e 4 foi feito pela Tubonews Construção e Montagem Ltda., empresa que apontou irregularidades no lote 2 e que trava uma batalha judicial com a Cesan.

A Cesan alegou que cada lote constituiria uma licitação autônoma, o que permitiria a repetição das empresas. Mas esse não foi o entendimento da Corte de Contas. Na avaliação do órgão de controle, todos os lotes formam uma única licitação e não quatro processos diferentes.

Para o relator, a interpretação de que cada lote teria vida própria enfraquece a isonomia entre os licitantes, favorece a possibilidade de coordenação de propostas e desvirtua a finalidade da regra que disciplina a licitação.

Arquivos & Anexos Edital de licitação Cesan nº 020/2024 Objeto: contratação de serviços de manutenção, operação, melhorias operacionais, ligações prediais, serviços comerciais e de hidrometria nos sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário no Estado do Espírito Santo Tamanho de arquivo: 798kb Baixar Visualizar

