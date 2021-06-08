O embargo imposto pela Secretaria de Meio Ambiente de Vitória que paralisou a primeira etapa das obras do novo complexo viário Trevo de Carapina foi retirado na tarde desta terça-feira (8). Com mais de 15 dias de paralisação, o governo estadual já havia até iniciado os trabalhos no segundo trecho, no município da Serra.
A primeira fase da obra, localizada na Reta do Aeroporto até o limite com a Serra, foi iniciada no dia 22 de maio. Mas acabou sendo embargada dois dias depois, sob a alegação de que faltava licenciamento ambiental para a realização dos serviços. Nesta terça-feira, a Prefeitura de Vitória emitiu, para a Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi), um Termo de Anuência.
Trevo de Carapina - prefeitura retira embargo de trecho de Vitória
O embargo havia sido contestado pela Semobi, que apresentou recurso no dia 25, ressaltando que o projeto já tem licença do Instituto Estadual de Meio Ambiente (Iema). "As obras estão sendo realizadas em uma rodovia estadual, envolvem dois municípios. Nesta situação, o licenciamento ambiental é concedido pelo Iema, que já autorizou os trabalhos”, explicou na época o secretário da pasta, Fábio Damasceno.
A Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Vitória explicou que foi realizada uma análise dos elementos da obra, bem como os potenciais impactos, e a conclusão foi que "as intervenções não apresentam riscos ou não acarretarão prejuízos ao meio ambiente".
"As atividades proporcionarão à Capital e ao Estado desenvolvimento sustentável, mobilidade urbana, segurança viária e mais qualidade de vida à população, respeitando e considerando os interesses dos capixabas, preservando-se as atuais e futuras gerações", pontuava a nota da secretaria municipal.
Apesar da liberação, a Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi) informou que o consórcio contratado para executar as obras está mobilizado para retomar os serviços no trecho de Vitória, mas não apontou datas.
COMO FICARÁ A OBRA COM AS MUDANÇAS
Segundo o Projeto da Semobi, as obras do complexo viário Trevo de Carapina vão ser realizadas em três etapas. O embargo mudou apenas a ordem de realização das duas primeiras fases. Já a construção do viaduto para os novos acessos aos bairros Jardim Carapina e Eurico Salles permanece como a última a ser realizada. Confira o que vai ser feito em cada fase:
Viaduto
Iniciada no dia 22 de maio, esta etapa foi embargada no dia 24 seguinte pela Secretaria de Meio Ambiente de Vitória. O embargo foi retirado nesta terça-feira (8). Corresponde ao trecho da antiga Reta do Aeroporto até o limite entre os municípios de Vitória e da Serra. Nele serão implantadas três faixas por sentido, calçada e ciclovia no sentido Vitória, e calçada no sentido Serra, além de drenagem, paisagismo e iluminação. Durante a execução, serão mantidas sempre duas faixas por sentido, e o prazo de execução será de até seis meses.
Esta seria a segunda etapa da obra, mas foi iniciada antes em decorrência do embargo da etapa 1. Ela corresponde ao trecho localizado entre o limite de Vitória e Serra até o viaduto de acesso à Rodovia do Contorno. Esta obra vai acabar com as vias marginais e a parte central da rodovia. No local vão ser implantadas 4 faixas de rolamento por sentido, além de uma faixa multiúso (também por sentido), que será utilizada para acesso às edificações e baias de ônibus (veja mais imagens na galeria de fotos abaixo). Além disso, será implantada uma área de convivência e lazer, com dez metros de largura no canteiro central deste trecho e calçadas de até 8 metros de largura. Prazo de conclusão de 6 a 7 meses.
É a última etapa de obra do Trevo de Carapina e está prevista para ser iniciada em janeiro de 2022. Além de um viaduto sobre a rodovia, garantirá novos acessos aos bairros Jardim Carapina e Eurico Salles. A obra vai permitir a criação de uma nova via que sairá de Jardim Carapina até o Shopping Mestre Álvaro, ambos na Serra, passando sobre a área de mata do aeroporto, eliminado os semáforos na região. A conclusão total das obras do complexo viário Trevo de Carapina tem previsão de término em dezembro de 2022.