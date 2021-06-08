Trevo de Carapina: prefeitura retira embargo de trecho de Vitória

Viaduto

Iniciada no dia 22 de maio, esta etapa foi embargada no dia 24 seguinte pela Secretaria de Meio Ambiente de Vitória. O embargo foi retirado nesta terça-feira (8). Corresponde ao trecho da antiga Reta do Aeroporto até o limite entre os municípios de Vitória e da Serra. Nele serão implantadas três faixas por sentido, calçada e ciclovia no sentido Vitória, e calçada no sentido Serra, além de drenagem, paisagismo e iluminação. Durante a execução, serão mantidas sempre duas faixas por sentido, e o prazo de execução será de até seis meses.

Esta seria a segunda etapa da obra, mas foi iniciada antes em decorrência do embargo da etapa 1. Ela corresponde ao trecho localizado entre o limite de Vitória e Serra até o viaduto de acesso à Rodovia do Contorno. Esta obra vai acabar com as vias marginais e a parte central da rodovia. No local vão ser implantadas 4 faixas de rolamento por sentido, além de uma faixa multiúso (também por sentido), que será utilizada para acesso às edificações e baias de ônibus (veja mais imagens na galeria de fotos abaixo). Além disso, será implantada uma área de convivência e lazer, com dez metros de largura no canteiro central deste trecho e calçadas de até 8 metros de largura. Prazo de conclusão de 6 a 7 meses.