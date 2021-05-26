Com a primeira etapa das obras do novo complexo viário Trevo de Carapina paralisada após embargo da Secretaria de Meio Ambiente de Vitória, o governo estadual decidiu iniciar os trabalhos no segundo trecho, no município da Serra. E já trabalha com a possibilidade de tocar as duas fases em conjunto quando o problema for solucionado com a prefeitura da Capital, para evitar atrasos no cronograma de execução do projeto
“Nossa intenção inicial era realizar as obras de cada etapa em separado, começando por Vitória. Mas vamos agora fazer o trecho da Serra e estamos preparados para fazer as duas etapas juntas quando houver uma solução”, informou o secretário de Estado de Mobilidade e Infraestrutura, Fábio Damasceno.
Trevo de Carapina com embargo em trecho de Vitória, obra começa na Serra
A primeira fase da obra, localizada na Reta do Aeroporto até a divisa com a Serra, foi iniciada no último sábado (22). Mas acabou sendo embargada na segunda-feira (24) sob a alegação de que falta licenciamento ambiental para a realização dos serviços.
Fato contestado pela Semobi, que apresentou recurso nesta terça-feira (25), ressaltando que o projeto já tem licença do Instituto Estadual de Meio Ambiente (Iema). “As obras estão sendo realizadas em uma rodovia estadual, envolvem dois municípios. Nesta situação, o licenciamento ambiental é concedido pelo Iema, que já autorizou os trabalhos”, ressalta Damasceno.
Outro agravante, segundo o secretário, é que as obras realizadas no trecho situado em Vitória vão ser realizadas exatamente no trecho atual da rodovia. “Estamos na faixa de domínio da rodovia. Vão ser utilizadas as faixas atuais, o acostamento, a ciclovia e as calçadas. E ainda vamos fazer o projeto de iluminação para Vitória”, explicou o secretário.
COMO FICARÁ A OBRA COM AS MUDANÇAS
Segundo o Projeto da Semobi, as obras do complexo viário Trevo de Carapina vão ser realizadas em três etapas. Com o embargo muda apenas a ordem de realização das duas primeiras fases. Já a construção do viaduto para os novos acessos aos bairros Jardim Carapina e Eurico Salles permanece como a última a ser realizada. Confira o que vai ser feito em cada fase:
Viaduto
Iniciada no último sábado (22), esta etapa foi embargada na segunda-feira (24) pela Secretaria de Meio Ambiente de Vitória e esta paralisada até que uma solução seja encontrada. Corresponde ao trecho da antiga Reta do Aeroporto até a divisa entre os municípios de Vitória e da Serra. Nele serão implantadas três faixas por sentido, calçada e ciclovia no sentido Vitória, e calçada no sentido Serra, além de drenagem, paisagismo e iluminação. Durante a execução, serão mantidas sempre duas faixas por sentido, e o prazo de execução será de até seis meses.
Esta seria a segunda etapa da obra, mas foi iniciada esta semana em decorrência do embargo da etapa 1. Ela corresponde ao trecho localizado entre a divisa de Vitória e Serra até o viaduto de acesso à Rodovia do Contorno. Esta obra vai acabar com as vias marginais e a parte central da rodovia. No local vão ser implantadas 4 faixas de rolamento por sentido, além de uma faixa multiuso (também por sentido), que será utilizada para acesso às edificações e baias de ônibus (veja mais imagens na galeria de fotos abaixo). Além disso, será implantada uma área de convivência e lazer, com dez metros de largura no canteiro central deste trecho e calçadas de até 8 metros de largura. Prazo de conclusão de 6 a 7 meses.
É a última etapa de obra do Trevo de Carapina e está prevista para ser iniciada em janeiro de 2022. Além de um viaduto sobre a rodovia, garantirá novos acessos aos bairros Jardim Carapina e Eurico Salles. A obra vai permitir a criação de uma nova via que sairá de Jardim Carapina até o Shopping Mestre Álvaro, ambos na Serra, passando sobre a área de mata do aeroporto, eliminado os semáforos na região. A conclusão total das obras do complexo viário Trevo de Carapina tem previsão de término em dezembro de 2022.