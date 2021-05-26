Trevo de Carapina: com embargo em trecho de Vitória, obra começa na Serra

Viaduto

Iniciada no último sábado (22), esta etapa foi embargada na segunda-feira (24) pela Secretaria de Meio Ambiente de Vitória e esta paralisada até que uma solução seja encontrada. Corresponde ao trecho da antiga Reta do Aeroporto até a divisa entre os municípios de Vitória e da Serra. Nele serão implantadas três faixas por sentido, calçada e ciclovia no sentido Vitória, e calçada no sentido Serra, além de drenagem, paisagismo e iluminação. Durante a execução, serão mantidas sempre duas faixas por sentido, e o prazo de execução será de até seis meses.

Esta seria a segunda etapa da obra, mas foi iniciada esta semana em decorrência do embargo da etapa 1. Ela corresponde ao trecho localizado entre a divisa de Vitória e Serra até o viaduto de acesso à Rodovia do Contorno. Esta obra vai acabar com as vias marginais e a parte central da rodovia. No local vão ser implantadas 4 faixas de rolamento por sentido, além de uma faixa multiuso (também por sentido), que será utilizada para acesso às edificações e baias de ônibus (veja mais imagens na galeria de fotos abaixo). Além disso, será implantada uma área de convivência e lazer, com dez metros de largura no canteiro central deste trecho e calçadas de até 8 metros de largura. Prazo de conclusão de 6 a 7 meses.