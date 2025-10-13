Home
Totens de segurança já foram acionados mais de 300 vezes na Grande Vitória

Equipamentos com câmeras e botão de emergência já registraram 130 ocorrências e ajudaram a prender 450 pessoas com mandados de prisão em aberto, segundo governo do ES; veja onde estão instalados

Sara Ohnesorge

Residente em Jornalismo / [email protected]

Publicado em 13 de outubro de 2025 às 10:34

Totem de segurança é blindado e tem 4 metros de altura
40 totens foram instalados por toda a Grande Vitória desde o início de agosto Crédito: Divulgação Sesp

Em pouco mais de um mês de funcionamento, os totens de segurança instalados pelo governo do Espírito Santo na Grande Vitória já somam 388 acionamentos e 130 ocorrências. Desde 9 de agosto, quando começaram a funcionar, os equipamentos auxiliaram no registro de crimes variados, entre eles, patrimoniais, acidentes de trânsito e tentativas de homicídio, além de ajudar na prisão de foragidos. 

Ligados 24 horas ao Centro Integrado Operacional de Defesa Social (Ciodes), os totens funcionam como pontos de atendimento e monitoramento inteligente, equipados com câmeras de reconhecimento facial e de placas de veículos. As imagens permitem identificar suspeitos e agilizar a resposta das equipes em campo.

Na última quinta-feira (9), os bairros de Jardim Camburi e Jardim da Penha receberam mais dois equipamentos. 

40 totens de segurança

É o total de torres em funcionamento em praças, avenidas e pontos estratégicos da Região Metropolitana

Segurança e inteligência integradas

Os totens se comunicam com o Núcleo de Intervenções Rápidas (NIR), da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (Sesp). Integrados às câmeras de reconhecimento e ao Cerco Inteligente do Estado, os equipamentos ampliam a capacidade de vigilância e de resposta das forças policiais. 

A tecnologia de reconhecimento facial, presente também nos totens de segurança, nos ajudou a prender 450 pessoas com mandados de prisão em aberto. Alguns desses foragidos eram procurados há décadas

Renato Casagrande

Governador do ES

Ainda segundo o governador, os números (referentes até a última sexta-feira, 10 de outubro) mostram que o uso da tecnologia é fundamental para aumentar a sensação de segurança da população e reduzir a impunidade

De acordo com o secretário de Estado da Segurança Pública e Defesa Social, Leonardo Damasceno, o objetivo é ampliar a sensação de segurança nos bairros da Grande Vitória e prevenir crimes contra o patrimônio.

Como utilizar?

Para acionar o totem de segurança, basta apertar o botão e esperar a mensagem de confirmação aparecer no visor. Ao apertar novamente, um chamado será disparado para o Ciodes, onde um atendente iniciará o atendimento e coletará as informações sobre a emergência.

Na central, o atendente tem acesso às imagens em tempo real do local e da pessoa que fez o acionamento, o que agiliza o envio das equipes.

Saiba onde encontrar os Totens de Segurança

VITÓRIA

  • Parque Moscoso
  • Praça Costa Pereira - Centro de Vitória
  • Praça Princesa Isabel - Centro
  • Praça do Papa
  • Enseada do Suá - Frente ao Shopping Vitória
  • Reta da Penha - Próximo ao Boulevard e Centro da Praia
  • Praça dos Namorados
  • Triângulo das Bermudas
  • Praça de Itararé
  • Jardim da Penha, próximo à Ufes
  • Nova Orla da Ilha das Caieiras
  • Praia de Camburi - próximo ao píer de Iemanjá
  • Parque da Vale

VIANA

  • Marcílio de Noronha - Praça
  • Centro de Viana

SERRA

  • Jardim Limoeiro
  • Praça de Novo Horizonte
  • Laranjeiras – Av. Central com Norte Sul
  • Parque Residencial Laranjeiras
  • Próximo ao Shopping Montserrat - Laranjeiras
  • Serra-Sede
  • Saída da Vale
  • Jacaraípe

VILA VELHA

  • Cobilândia
  • Glória 1 - Av. Jerônimo Monteiro
  • Glória 2
  • Praça Duque de Caxias
  • Prainha
  • Praia da Costa - Final
  • Itapuã – Av. Resplendor
  • Praça de Coqueiral
  • Praça do Ciclista
  • Praça de Gaivotas

CARIACICA

  •  Avenida Expedito Garcia
  • Avenida Expedito Garcia - Ponto 2
  • Mercado Municipal Cariacica
  • Jardim América

GUARAPARI 


  • Divisa da Areia Preta e Castanheiras
  • Centro Muquiçaba
  • Praia do Morro

Este conteúdo foi escrito por um aluno do 28º Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta, sob supervisão de Mikaella Campos.

