Totens de segurança já foram acionados mais de 300 vezes na Grande Vitória

Publicado em 13 de outubro de 2025 às 10:34
Em pouco mais de um mês de funcionamento, os totens de segurança instalados pelo governo do Espírito Santo na Grande Vitória já somam 388 acionamentos e 130 ocorrências. Desde 9 de agosto, quando começaram a funcionar, os equipamentos auxiliaram no registro de crimes variados, entre eles, patrimoniais, acidentes de trânsito e tentativas de homicídio, além de ajudar na prisão de foragidos.
Ligados 24 horas ao Centro Integrado Operacional de Defesa Social (Ciodes), os totens funcionam como pontos de atendimento e monitoramento inteligente, equipados com câmeras de reconhecimento facial e de placas de veículos. As imagens permitem identificar suspeitos e agilizar a resposta das equipes em campo.
Na última quinta-feira (9), os bairros de Jardim Camburi e Jardim da Penha receberam mais dois equipamentos.
Os totens se comunicam com o Núcleo de Intervenções Rápidas (NIR), da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (Sesp). Integrados às câmeras de reconhecimento e ao Cerco Inteligente do Estado, os equipamentos ampliam a capacidade de vigilância e de resposta das forças policiais.
Ainda segundo o governador, os números (referentes até a última sexta-feira, 10 de outubro) mostram que o uso da tecnologia é fundamental para aumentar a sensação de segurança da população e reduzir a impunidade
De acordo com o secretário de Estado da Segurança Pública e Defesa Social, Leonardo Damasceno, o objetivo é ampliar a sensação de segurança nos bairros da Grande Vitória e prevenir crimes contra o patrimônio.
Para acionar o totem de segurança, basta apertar o botão e esperar a mensagem de confirmação aparecer no visor. Ao apertar novamente, um chamado será disparado para o Ciodes, onde um atendente iniciará o atendimento e coletará as informações sobre a emergência.
Na central, o atendente tem acesso às imagens em tempo real do local e da pessoa que fez o acionamento, o que agiliza o envio das equipes.
VITÓRIA
VIANA
SERRA
VILA VELHA
CARIACICA
GUARAPARI
