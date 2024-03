Mês da Mulher

"Todas Elas" tem programação especial para o Mês da Mulher de Norte a Sul do ES

Projeto da Rede Gazeta vai promover palestras, workshops e ações de valorização feminina. Assinantes de A Gazeta e público em geral podem participar

Uma flâmula de quase 5 metros foi colocada na Rede Gazeta, em Vitória. (Wanessa Eustachio)

Bianca Lemos Reporter / blemos

Esta sexta-feira (08), Dia Internacional da Mulher, é uma data bastante simbólica para lembrar os desafios que elas ainda enfrentam no mundo atual, além de ser um marco relevante para que também se lembrem avanços da causa feminina ao longo das últimas décadas. Mas a celebração não se restringirá à data: daqui até o final de março, a Rede Gazeta, através do projeto "Todas Elas", marcará presença de Norte a Sul do ES com uma programação especial, composta por palestras, oficinas, ações interativas, painéis, ações de valorização pessoal e outras atividades.

O "Todas Elas" foi criado em 2019 e, desde então, encampa ações de valorização, conscientização e fortalecimento de causas femininas. Em A Gazeta, a página especial reúne diferentes conteúdos voltados às mulheres. Idealizadora e embaixadora do projeto, a gerente-executiva de Produto Digital de A Gazeta, Elaine Silva, destaca a importância do tema nas empresas e a forma com que o projeto contribui para a formação de mulheres cada vez mais potentes.

“Infelizmente ainda vivemos numa sociedade em que o machismo estrutural impera. São séculos de desigualdades entre homens e mulheres. Avançamos muito nos últimos anos, e as diferenças de tratamento seja no ambiente corporativo, seja em outros, diminuíram, mas ainda continuam. Por isso, acredito muito que qualquer iniciativa, por exemplo, o projeto Todas Elas, contribui para valorização feminina. O objetivo deste programa é ser um canal de apoio não só para brigar pela redução dos problemas, como a violência, mas também para evidenciar práticas que ajudem as mulheres”, destaca Elaine.

As iniciativas promovidas neste Mês da Mulher vão ao encontro com os valores da Rede Gazeta, onde as mulheres são a maioria no quadro de funcionários – são quase 300 funcionárias, de um total de pouco mais de 520 pessoas. Abaixo, você confere quais ações serão desenvolvidas e como pode participar.

Oficinas abertas ao público

O Clube A Gazeta preparou encontros e dinâmicas para assinantes e convidados.

- Oficina - Defesa pessoal: clique aqui para se inscrever

- Oficina- Identidade Maternal: os desafios da maternidade na atualidade: clique aqui para se inscrever

- Oficina - Autoestima e libido: clique aqui para se inscrever

Podcasts e conteúdos especiais

A Rádio Litoral deu início ao projeto “Todas Elas Encantam” com foco em dar protagonismo às cantoras na cena musical capixaba. Será no formato vídeocast, semanal, e o primeiro episódio vai ao ar nesta semana no YouTube da Litoral, com a participação da cantora Flavinha Mendonça. O objetivo deste projeto é dar protagonismo às artistas, e o espaço vai possibilitar que elas falem sobre seus desafios, inspirações e carreira profissional.

Já equipe de Entretenimento de A Gazeta está divulgando matérias sobre cursos e eventos voltados para mulheres. E ainda, a colunista social, Renata Rasseli, está realizando uma série de postagens em colaboração com o perfil de HZ no Instagram, com mote “De mulher para mulher”, compartilhando dicas e conselhos para as novas gerações. Confira a primeira coluna aqui

Presença nas regionais

Neste sábado (9), pela manhã, em Linhares, será realizada a 10ª edição da Corrida da Mulher. As inscrições estão esgotadas, no entanto também serão realizadas ações voltadas para a saúde e bem-estar. Em Colatina, no próximo dia 22, a Rádio Litoral realizará ação de ativação com o público com distribuição de brindes, música ao vivo dentre outras atividades. Já em Cachoeiro de Itapemirim, ocorrerá este mês a roda de conversa “Encontro todas Elas”.

CONFIRA ABAIXO A PROGRAMAÇÃO COMPLETA:

VITÓRIA:

Clube A Gazeta:

LINHARES

Sábado (09/03) - 10ª edição da Corrida da Mulher (Inscrições esgotadas)

Atividades que serão desenvolvidas: distribuição de frutas, água, aferição de pressão, distribuição de sorvete, picolé e açaí.

COLATINA

22/03, 10h – Ação de ativação com a Rádio Litoral

Atividades desenvolvidas: distribuição de brindes, espaços instagramáveis, música ao vivo e ações de bem-estar.

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

27/03 - Roda de conversa Encontro Todas Elas

Atividades desenvolvidas: Roda de Conversa com participação de Elaine Silva, gerente-executiva de produto digital de A Gazeta.

