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3 kg de cobre

Terceirizado é detido suspeito de furtar fios na ArcelorMittal Tubarão

Material pesava cerca de três quilos e estava em sacola; suspeito é funcionário de empresa terceirizada e foi barrado por segurança na saída da companhia
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 jun 2023 às 18:16

Publicado em 10 de Junho de 2023 às 18:16

Unidade da ArcelorMittal em Tubarão: empresa vai usar gás natural na produção e reduzir emissão de CO2
Unidade da ArcelorMittal em Tubarão Crédito: Divulgação
Cerca de três quilos de fios de cobre foram apreendidos com um funcionário de uma empresa terceirizada da ArcelorMittal Tubarão durante vistoria rotineira feita pelos seguranças da empresa nos veículos que deixam o local, cuja portaria fica no bairro São Diogo, na Serra. A Polícia Militar foi acionada e o homem de 59 anos que estava com o material foi detido e levado para prestar depoimento na Delegacia Regional da Serra.
De acordo com informações da ocorrência, o Ciodes foi acionado pela equipe de segurança da ArcelorMittal Tubarão depois que o funcionário foi detido supostamente tentando furtar 3 kg de cobre.
Segundo relatos do segurança da ArcelorMittal aos militares, ao efetuar a busca rotineira nos veículos que estavam saindo do local foi localizada uma sacola contendo aproximadamente 3 kg de cobre em posse do homem de 59 anos, funcionário de uma empresa que presta serviços à ArcelorMittal Tubarão.
Ao ser abordado, esse funcionário teria relatado aos militares que outro trabalhador havia lhe dado essa sacola com o cobre há algum tempo e ele a deixou jogada em um canto da empresa e somente na sexta-feira (9) decidiu levar o material para casa. Ele pediu carona ao seu supervisor, mas no momento que deixava a empresa, o veículo foi parado na portaria pelos seguranças do local que, em seguida, acionaram o Ciodes.
O funcionário que estava em posse da sacola com cobre foi levado para a delegacia, mas não precisou ser algemado.
Demandada para comentar o assunto, a ArcelorMittal Tubarão informou que a empresa responsável pelo funcionário é a Delta Ducon.
Procurada, a empresa Delta Ducon informou "que está acompanhando o caso junto às autoridades competentes e segue apoiando a investigação".
A Polícia Civil e a Polícia Militar foram demandas para dar mais informações a respeito do caso, se o suspeito continua detido, mas não houve retorno. 

Atualização

10/06/2023 - 8:25
Após publicação desta matéria, a empresa Delta Ducon enviou nota com o posicionamento sobre o caso. O texto foi atualizado.

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