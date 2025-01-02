Temporal destelha casas, derruba árvores, e causa transtornos em João Neiva

Uma tempestade atingiu a cidade de João Neiva , no Norte do Espírito Santo , na tarde desta quinta-feira (2), destelhando casas e derrubando árvores, o que causou interrupção no fornecimento de energia elétrica e no abastecimento de água em alguns bairros da cidade.

A coordenadora da Defesa Civil do município, Carmem Lúcia dos Santos Barros, informou para a reportagem de A Gazeta que o temporal durou cerca de 30 minutos. “Tivemos um chamado para uma árvore que caiu em cima de uma casa, quebrou a rede de energia e a rede de água”, afirmou.

Segundo ela, o bairro mais afetado foi Piraqueaçu, onde uma árvore foi arrancada pela raiz durante o temporal e atingiu um imóvel. Parte do bairro está sem energia elétrica, e o abastecimento de água foi temporariamente prejudicado devido ao rompimento da tubulação. Apesar dos danos, ninguém ficou ferido. De acordo com a Defesa Civil, a árvore só será removida na sexta-feira (3), devido à gravidade dos estragos e à complexidade da operação.

Estragos no bairro Piraqueaçu

A Defesa Civil Municipal também informou que a sede do Coletivo Abatyba, um centro de projetos sociais e culturais localizado no bairro Floresta, foi destelhada durante a tempestade. Além disso, há registros de casas destelhadas no bairro Cruzeiro após o temporal.