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Cidades do ES recebem alertas de chuvas, tempestade e até granizo

Há previsão de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e de alagamentos, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet)
Wilson Rodrigues

Wilson Rodrigues

Publicado em 

02 jan 2025 às 14:25

Publicado em 02 de Janeiro de 2025 às 14:25

Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu dois alertas para cidades do Espírito Santo nesta quinta-feira (2): um alerta laranja, com grau de perigo para tempestade, e outro amarelo, com grau de perigo potencial para chuvas intensas. Também existe risco de ventos fortes e queda de granizo.
O alerta amarelo, de menor intensidade para chuvas intensas, é válido para todo o Estado, desta quarta-feira até as 10h de quinta-feira (3). Nesse período, pode chover entre 20 e 30 mm/h, com ventos de até 60 km/h. 

Alerta laranja

O outro alerta emitido para o território capixaba é laranja, ou seja, de perigo, para tempestade. Segundo o Inmet, 48 cidades receberam o aviso. Nelas, a previsão é de chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, ventos intensos entre 60 e 100 km/h, e até queda de granizo. Há risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e de alagamentos. Esse aviso tem validade até 23h59 desta quinta-feira (2). Veja os municípios sob alerta:

  1. Afonso Cláudio 
  2. Água Doce do Norte 
  3. Águia Branca 
  4. Alegre 
  5. Alfredo Chaves 
  6. Alto Rio Novo 
  7. Anchieta 
  8. Apiacá 
  9. Atílio Vivácqua 
  10. Baixo Guandu 
  11. Barra de São Francisco 
  12. Bom Jesus do Norte 
  13. Brejetuba 
  14. Cachoeiro de Itapemirim 
  15. Castelo 
  16. Colatina 
  17. Conceição do Castelo 
  18. Divino de São Lourenço 
  19. Domingos Martins 
  20. Dores do Rio Preto 
  21. Guaçuí 
  22. Ibatiba 
  23. Ibitirama 
  24. Iconha 
  25. Irupi 
  26. Itaguaçu 
  27. Itapemirim 
  28. Itarana 
  29. Iúna 
  30. Jerônimo Monteiro 
  31. Laranja da Terra 
  32. Mantenópolis 
  33. Marataízes 
  34. Marechal Floriano 
  35. Mimoso do Sul 
  36. Muniz Freire 
  37. Muqui 
  38. Pancas 
  39. Piúma 
  40. Presidente Kennedy 
  41. Rio Novo do Sul 
  42. Santa Leopoldina 
  43. Santa Maria de Jetibá 
  44. Santa Teresa 
  45. São José do Calçado 
  46. São Roque do Canaã 
  47. Vargem Alta 
  48. Venda Nova do Imigrante

Cuidados

- Em caso de rajadas de vento, não se abrigue debaixo de árvores, pois há risco de queda e de descargas elétricas;

- Não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda;

- Se possível, desligue aparelhos elétricos e quadro geral de energia;

- Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

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