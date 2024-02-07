Sêxtuplos: após alta de gêmeas, saiba como será a rotina da família de Colatina

Quezia Romualdo e Magdiel Costa com dois dos filhos em Colatina Crédito: Roger Botelho

Já em casa, no quartinho montado para eles, a família se reveza para cuidar dos bebês. O apoio vem da irmã mais velha, Heloísa, e também das avós "corujas", Edna Romualdo e Adriana Costa.

"Desde quando ela [Quezia] engravidou, eu estou aqui junto com eles. Agora que os bebês voltaram, eu voltei também para cuidar deles. Chego aqui no domingo à noite e volto para casa só na sexta-feira. Larguei meu serviço, larguei tudo! Ser avó é ser mãe duas vezes" Adriana Costa - Avó paterna

Magdiel Costa, o pai dos bebês, também se mostrou ansioso para essa jornada que, segundo ele, está apenas começando.

"Apesar de trabalhar dentro de casa, senti uma dificuldade, pois sempre tinha que ajudar a Quezia. Agora, com os quatro bebês em casa, vamos ter que nos desdobrar para dar conta de tudo. É cuidar para que eles cresçam com bastante amor", comentou o marceneiro.

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Para acompanhar os bebês, a família instalou uma câmera de videomonitoramento, que fica acoplada no berço dos pequenos. "A câmera fica ligada e nós ficamos monitorando. Caso a gente veja que algo está errado, nosso quarto é aqui do lado e logo vamos para o quartinho deles para ver o que está acontecendo", explicou Quezia Romualdo.

Relembre

Théo, Matteo, Lucca, Henry, Maytê e Eloá nasceram no dia 1º de outubro de 2023, em Colatina , no Noroeste do Estado, com 27 semanas de gestação. Uma equipe de 32 profissionais, composta por médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, técnicos de enfermagem, anestesistas e pediatras, atuaram no parto, que durou cerca de 10 minutos.