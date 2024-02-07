Sêxtuplos: após alta de gêmeas, saiba como será a rotina da família de Colatina

Entre noites na Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (Utin) e idas e vindas a Vitória, o momento mais esperado por Quezia Romualdo e Magdiel Costa finalmente chegou: o reencontro de Eloá e Maytê com os irmãos Henry e Lucca. As duas pequenas receberam alta médica na manhã desta quarta-feira (7), por volta das 11h30, após ficarem internadas por pouco mais de quatro meses.
Já em casa, no quartinho montado para eles, a família se reveza para cuidar dos bebês. O apoio vem da irmã mais velha, Heloísa, e também das avós "corujas", Edna Romualdo e Adriana Costa.
"Desde quando ela [Quezia] engravidou, eu estou aqui junto com eles. Agora que os bebês voltaram, eu voltei também para cuidar deles. Chego aqui no domingo à noite e volto para casa só na sexta-feira. Larguei meu serviço, larguei tudo! Ser avó é ser mãe duas vezes"
Magdiel Costa, o pai dos bebês, também se mostrou ansioso para essa jornada que, segundo ele, está apenas começando.
"Apesar de trabalhar dentro de casa, senti uma dificuldade, pois sempre tinha que ajudar a Quezia. Agora, com os quatro bebês em casa, vamos ter que nos desdobrar para dar conta de tudo. É cuidar para que eles cresçam com bastante amor", comentou o marceneiro.
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Para acompanhar os bebês, a família instalou uma câmera de videomonitoramento, que fica acoplada no berço dos pequenos. "A câmera fica ligada e nós ficamos monitorando. Caso a gente veja que algo está errado, nosso quarto é aqui do lado e logo vamos para o quartinho deles para ver o que está acontecendo", explicou Quezia Romualdo.
Relembre
Théo, Matteo, Lucca, Henry, Maytê e Eloá nasceram no dia 1º de outubro de 2023, em Colatina, no Noroeste do Estado, com 27 semanas de gestação. Uma equipe de 32 profissionais, composta por médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, técnicos de enfermagem, anestesistas e pediatras, atuaram no parto, que durou cerca de 10 minutos.
Matteo e Theo não resistiram às complicações da prematuridade extrema e faleceram dias depois do nascimento. Henry foi a primeiro a ter alta, no dia 5 de janeiro. Três dias depois, em 8 de janeiro, foi a vez de Lucca ir para casa. Maytê e Eloá se juntaram aos irmãos nesta quarta-feira (7), após quatro meses internadas.