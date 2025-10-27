Ação coletiva

Servidores do Ifes fazem paralisação geral nesta terça (28) e quarta (29)

Técnicos-administrativos, professores e estudantes vão a Brasília participar da Marcha Nacional contra a Reforma Administrativa

João Barbosa Repórter / [email protected]

Publicado em 27 de outubro de 2025 às 18:36

Entrada principal do campus do Ifes Jucutuquara, em Vitória Crédito: Fernando Madeira

Os servidores do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) vão fazer uma paralisação geral nesta terça (28) e quarta-feiras (29). Segundo os representantes capixabas do Sindicato Nacional dos Servidores Federais da Educação Básica, Profissional e Tecnológica (Sinasefe-Ifes), a mobilização foi aprovada em assembleia realizada em 9 de outubro e se trata de uma ação coletiva contra a reforma administrativa, que prevê ajustes nas carreiras de servidores públicos.

Conforme informações da entidade, tais ajustes reduzem direitos dos servidores, fragilizam o serviço público e ampliam a precarização das relações de trabalho. Além disso, pontua o Sinasefe-Ifes, a paralisação também é voltada para a valorização dos trabalhadores da rede federal de ensino.

No período da mobilização, técnicos-administrativos, docentes e estudantes do Estado vão a Brasília, no Distrito Federal, para participação na Marcha Nacional Contra a Reforma Administrativa, que será realizada na quarta-feira (29).

“As principais pautas dessa mobilização são: a luta contra a reforma administrativa; a defesa da educação pública e dos serviços públicos; a manutenção de carreiras dignas para técnicos-administrativos em educação (TAEs) e docentes da Rede Federal de Educação”, divulga o Sinasefe, que também destaca que a paralisação é baseada na preservação de direitos da categoria e da recomposição salarial prevista em acordos do governo federal com os profissionais durante a greve dos servidores realizada em 2024.

Segundo Cristina Mota Damasceno, coordenadora-geral do Sinasefe-Ifes, inúmeras demandas dos profissionais não foram atendidas mesmo após a finalização do movimento grevista do último ano, quando servidores da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) e do Ifes paralisaram suas atividades de abril a junho.

“Com essa nova paralisação, lutamos por direitos históricos da nossa categoria", afirma Cristina, acrescentando que não é possível estimar a abrangência do movimento — quantidade de campi impactados e número de alunos sem aulas —, mas há expectativa de grande adesão porque o ofício sobre a paralisação foi enviado à reitoria do Ifes desde o dia 14 de outubro e foi amplamente divulgado.

De acordo com a coordenadora, está prevista a reposição das atividades acadêmicas após a paralisação.

Ufes tem atividades normais

Diferentemente do Ifes, a Ufes vai manter suas atividades normais em todos os campi nos próximos dias. Segundo a Associação dos Docentes da Ufes (Adufes), na instituição estão previstas ações de mobilização no campus de Goiabeiras, em Vitória, sem paralisação das atividades.

Procurada pela reportagem, a administração do Instituto Federal do Espírito Santo não respondeu aos questionamentos de A Gazeta sobre os impactos previstos com o movimento dos servidores até a publicação deste material. O espaço segue aberto para manifestações.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta