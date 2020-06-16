Serra e Vitória ultrapassam a marca de 5 mil casos do novo coronavírus
A última atualização do Painel Covid-19, na tarde desta terça-feira (16), mostra que Serra e Vitória são os dois primeiros municípios do Espírito Santo a atingirem a marca de 5 mil casos confirmados de Covid-19. Desde o início do avanço da pandemia no Estado, as cidades da Grande Vitória têm ocupados os primeiros lugares nos rankings de infectados, óbitos e curados. O Estado, até a última atualização dos dados, contabiliza 29.030 confirmações e 1.132 óbitos pela doença.
Cidade mais populosa do ES com 517.510 habitantes, segundo números do IBGE divulgados em 2019, a Serra, até a tarde desta terça (16) tinha 5.096 confirmações da doença. O município também é o que possui maior número de mortes, com 241 vidas perdidas durante a pandemia do novo coronavírus.
A capital do Espírito Santo, Vitória, fica logo atrás, com 5.092 casos confirmados de Covid-19. No município, já foram 181 óbitos.
A marca de cinco mil infectados pelo vírus também deve ser alcançada por Vila Velha nesta quarta-feira (17). A cidade já confirma 4.998 casos.
O primeiro caso confirmado do novo coronavírus no Espírito Santo foi divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde no dia 5 de março. O teste, no entanto, foi realizado no dia 26 de fevereiro. Era uma moradora de Vila Velha, que retornou de viagem à Itália. Ela não teve complicações pela doença.