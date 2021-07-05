Serra abre agendamento para vacinar pessoas de 35 anos ou mais

Vacinação e frasco de vacina contra a Covid-19. Crédito: Carlos Alberto Silva

O município da Serra abre nesta segunda-feira (5) uma nova rodada de agendamento para vacinação contra a Covid-19. As vagas para quem precisa tomar a primeira ou a segunda dose do imunizante serão abertas às 18 horas, no site da prefeitura

As vagas são para pessoas sem comorbidades com mais de 35 anos, gestantes, puérperas, pessoas de qualquer idade com comorbidades e portadores de deficiência.

GRIPE

Também nesta segunda-feira (5), às 20 horas, o município abre vagas para vacinação contra a gripe. Fazem parte do público-alvo para receber a vacina contra a Influenza: pessoas com comorbidades, pessoas com deficiência permanente, gestantes e puérperas (até 45 dias após o parto), idosos com 60 anos ou mais, forças de segurança e salvamento, forças armadas, professores, caminhoneiros, portuários, trabalhadores da Saúde e funcionários do sistema prisional.