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Imunização

Serra abre agendamento para vacinar pessoas de 35 anos ou mais

Município também tem vagas para vacina contra a gripe. Agendamentos serão abertos na noite desta segunda-feira (5), em horários diferentes

Publicado em 05 de Julho de 2021 às 07:57

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 jul 2021 às 07:57
Vacina Covid-19
Vacinação e frasco de vacina contra a Covid-19. Crédito: Carlos Alberto Silva
O município da Serra abre nesta segunda-feira (5) uma nova rodada de agendamento para vacinação contra a Covid-19. As vagas para quem precisa tomar a  primeira ou a segunda dose do imunizante serão abertas às 18 horas, no site da prefeitura
As vagas são para  pessoas sem comorbidades com mais de 35 anos, gestantes, puérperas, pessoas de qualquer idade com comorbidades e portadores de deficiência.

GRIPE

Também nesta segunda-feira (5), às 20 horas, o município abre vagas para vacinação contra a gripe. Fazem parte do público-alvo para receber a vacina contra a Influenza: pessoas com comorbidades, pessoas com deficiência permanente, gestantes e puérperas (até 45 dias após o parto), idosos com 60 anos ou mais, forças de segurança e salvamento, forças armadas, professores, caminhoneiros, portuários, trabalhadores da Saúde e funcionários do sistema prisional.
É preciso estar atento ao intervalo das vacinas. Caso já tenham tomado a vacina contra a Covid-19, é necessário respeitar o intervalo de 14 dias para tomar a vacina contra a gripe e demais vacinas.

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