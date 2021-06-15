Na Serra, também haverá vagas para a segunda dose da Astrazeneca em idosos com mais de 70 anos Crédito: TV Gazeta

A Secretaria de Saúde da Serra vai abrir nesta quarta-feira (16) novo agendamento on-line, a partir das 18 horas, para vacinação contra a Covid-19 . A estimativa é disponibilizar cerca de 15 mil vagas para os diferentes grupos que têm direito à imunização nesta fase. A novidade é que o município, agora, começa a contemplar as pessoas com 45 anos ou mais, sem comorbidades.

Todos os agendamentos deverão ser feitos no site da prefeitura, no link http://gti.serra.es.gov.br/saude/ . A vacinação acontecerá sexta (18), sábado (19) e segunda-feira (21).

Your browser does not support the audio element. Serra abre agendamento nesta quarta para vacinar pessoas de 45 anos ou mais

Além do novo grupo etário, outros públicos serão contemplados com as doses disponibilizadas, como gestantes e puérperas, pessoas com comorbidades e aquelas com deficiências permanentes -cadastradas ou não no Programa de Benefício de Prestação Continuada (BPC) -, de 18 a 59 anos.

2ª DOSE DA ASTRAZENECA PARA IDOSOS

Os idosos com mais de 70 anos que precisam tomar a segunda dose da Astrazeneca também podem fazer o agendamento no site da prefeitura. Há ainda vagas para os trabalhadores da Saúde que precisam tomar a segunda dose.

Trabalhadores de todos os níveis gerenciais, de apoio e administrativos das secretarias de Segurança Pública e das secretarias de Educação, incluindo todos os professores e funcionários das escolas públicas e privadas do ensino básico (creche, pré-escolas, ensino fundamental, ensino médio, profissionalizantes e EJA) e do ensino superior e professores da educação inclusiva na faixa etária de 18 anos ou mais também estão incluídos nesse agendamento.

LOCAIS DE VACINAÇÃO

Nos dias 18 e 21, a vacinação acontecerá nas seis Unidades Regionais de Saúde, em Boa Vista, Jacaraípe, Serra-Sede, Serra Dourada, Novo Horizonte e Feu Rosa, além dos postos de Carapina Grande, André Carloni, Bairro de Fátima, Nova Carapina I e II, Cidade Continental, Parque Residencial Laranjeiras, José de Anchieta, Central Carapina, Jardim Tropical, São Diogo, Manguinhos, Planalto Serrano A, São Marcos, Taquara II e Eldorado. Também haverá vacinação no Parque da Cidade.

Já no sábado, a aplicação das doses ocorrerá nas mesmas unidades regionais e nos postos de Bairro de Fátima, Nova Carapina I e II, Planalto Serrano A, José de Anchieta, Barcelona, Oceania, Parque Residencial Laranjeiras, Manoel Plaza, Taquara II, Central Carapina, Porto Canoa, Pitanga, Jardim Tropical, André Carloni, Manguinhos, São Diogo, Cidade Continental, Nova Almeida e Carapebus.

DOCUMENTOS EXIGIDOS

Pessoas com comorbidades :



Deverão apresentar o laudo médico ou a declaração do enfermeiro do serviço de saúde onde o usuário faz o tratamento; ou a prescrição médica contendo a descrição da comorbidade

A receita de medicamentos não será aceita

Pessoas com deficiências permanentes :



Deverão apresentar documento com foto e também um dos seguintes comprovantes:

Laudo médico;

Declaração do enfermeiro do serviço de saúde onde o usuário faz acompanhamento;

Cartão de gratuidade no transporte público que indique condição de deficiência permanente;

Documentos comprobatórios de atendimento da pessoa com deficiência permanente em centros de reabilitação, ou unidades especializadas no atendimento de pessoas com deficiência;

Documento oficial de identidade com a indicação da deficiência que indique se tratar de pessoa com deficiência permanente.

Para as condições de evidente deficiência permanente, a pessoa é isenta de apresentação de documento comprobatório.

Trabalhadores da Educação e da Segurança:

Deverão apresentar documento com foto e também um dos documentos relacionados (original e cópia)

Declaração padronizada emitida pela Unidade, certificando o vínculo funcional ativo do trabalhador;



Contracheque.