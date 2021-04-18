Serpente é flagrada passeando na praia de Manguinhos, na Serra

Cobra foi flagrada nas areias da praia de Manguinhos, na Serra Crédito: Pierre Mantovani

Uma cobra foi flagrada passeando no balneário de Manguinhos, na Serra , na manhã deste domingo (18). O réptil aparentava ter mais de um metro de comprimento e estava próximo a uma região de mata, na Praia da Baleia.

O flagrante foi feito pelo barbeiro Pierre Mantovani, de 35 anos. Ele conta que estava fazendo uma caminhada na região, em companhia da mãe e dos dois filhos, de 12 e 9 anos, quando avistaram o animal. A primeira reação foi de susto, mas logo a família ficou encantada com o encontro.

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“Era por volta das 8 horas da manhã. Quando estávamos voltando do passeio, vimos a cobra próxima à ponte que existe na região. A maré estava alta e as ondas batiam forte no animal. Logo que a avistamos, ficamos em dúvida se era mato. Ao chegarmos perto é que percebemos que era uma cobra e que ela tentava voltar para mata”, relata.

Pierre mora na região há seis anos. Ele conta que sempre faz caminhadas na praia e costuma encontrar outros bichos, como macacos e até esquilos, mas cobra foi a primeira vez. “Primeiramente ficamos com medo, mas depois encantados com o que vimos. Esta foi uma experiência muito boa para os meus filhos. A natureza é bonita demais”, comenta.

COBRA D'ÁGUA

De acordo com o biólogo e analista ambiental Daniel Gosser Motta, a espécie encontrada por Pierre é a Helicops carinicaudus, conhecida como cobra d'água. Ele explica que o réptil é uma serpente aquática, associada à água doce.

“Elas produzem toxinas, mas não têm dentes inoculadores de veneno, e essas toxinas não são de importância médica. A hipótese mais provável é que ela veio com o fluxo de água do rio que deságua perto dessa praia e que ela foi flagrada tentando voltar para esse curso hídrico”, destaca.