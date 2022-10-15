Saiba como descobrir e se proteger de 11 doenças silenciosas e perigosas

01

Depressão

Começa como um desânimo e um cansaço e logo evolui para uma tristeza profunda, podendo acarretar até em abusos de álcool ou de comida. O sedentarismo também pode ser apontado como um dos sintomas. Em geral, apenas 30% dos casos são tratados no início.

02

Hepatite C

É uma infecção viral de evolução bastante lenta, cujos sintomas podem levar até 30 anos para aparecer. A estimativa é de que existam 700 mil pacientes no Brasil e 71 milhões em todo o mundo, sendo que até 50% deles desenvolvem cirrose hepática. O tratamento é eficaz em até 95% dos casos e dura em média 12 semanas.

03

Hipertensão

Também conhecida como pressão alta, a hipertensão envolve hábitos alimentares ruins, estresse, sedentarismo, genética e obesidade, além do fator hereditário. A doença geralmente não tem sintomas e só se manifesta em crises, ou seja, quando a pressão já está elevada.

04

Endometriose

A endometriose é caracterizada por crescimento do tecido que reveste o útero em outros locais do corpo. Essa formação de tecido pode ocorrer nos ovários, na pelve, no intestino, na bexiga e em vários outros lugares, podendo causar dor forte, sangramentos, cansaço e até infertilidade. A doença é hereditária e é descoberta por volta dos 30 anos de idade. No entanto, ela começa a se manifestar logo depois da primeira menstruação, sendo silenciosa por vários anos.

05

Aids/HIV

A Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (Aids) acontece em decorrência do vírus HIV, que vagarosamente vai eliminando as células de defesa do corpo. Por isso, os sintomas só aparecem em estágios avançados da doença.

06

Osteoporose

Após os 30 anos, o corpo diminui a capacidade de regeneração dos ossos, em um lento processo que se acentua na velhice. Isso faz com que os ossos percam densidade e se tornem muito mais frágeis e propensos a fraturas. O diagnóstico normalmente aparece depois de algum acidente, e as mulheres são as mais vulneráveis a essa doença.

07

Ovário policístico

Uma mulher com ovário policístico apresenta pequenos cistos em seu ovário, decorrentes de um distúrbio hormonal que aumenta a concentração sanguínea de testosterona. Normalmente, os primeiros sinais dessa patologia começam a se manifestar na adolescência, mas são muito inespecíficos, tornando difícil o diagnóstico.

08

Colesterol alto

O colesterol é uma substância gordurosa presentes em diversos órgãos e fundamental para o funcionamento do corpo. Em excesso, o colesterol pode levar ao acúmulo de pequenas partículas de gordura em veias e artérias, que podem ficar entupidas e sobrecarregar o coração. Sedentarismo, histórico familiar, obesidade, tabagismo, diabetes e alimentação ruim são alguns dos culpados por elevar o colesterol.

09

Disfunções na tireoide

O hipotireoidismo, que acontece quando a glândula tireoide tem baixa produção de hormônios, desacelera o metabolismo, causa aumento de peso, gera dores musculares e distúrbios digestivos e ainda afeta o humor. Já no hipertireoidismo, o excesso de hormônios, pode causar sudorese, nervosismo, taquicardia e perda de peso — nesse caso, porém, acontece um inchaço da glândula, que serve como um alerta para a doença. Os outros sintomas costumam passar despercebidos.

10

Diabetes tipo 1

A diabetes tipo 1 acontece quando a produção de insulina pelo pâncreas é praticamente nula. A falta de tratamento faz com que a doença evolua com complicações. Pode levar tempo para surgirem sintomas e, quando aparecem, o diabetes já está avançado.

11

Diabetes tipo 2