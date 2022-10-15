Saiba como descobrir e se proteger de 11 doenças silenciosas e perigosas

Febre e dor já indicam que a saúde precisa de alguma atenção, por isso, é comum pensar que o corpo sempre dá sinais quando algo não está certo. No entanto, há doenças que não apresentam nenhum sintoma em seu estágio inicial, e a descoberta tardia pode prejudicar o tratamento.
A melhor forma de combater essas doenças, segundo especialistas, é com prevenção, através de exames de rotina. Além disso, sempre contar ao médico qualquer tipo de mudança no corpo, por mais pequena que seja.
Ainda de acordo com os médicos, boa parte das doenças silenciosas estão ligadas a hábitos de vida ou fatores genéticos.
A hipertensão, por exemplo, é considerada por cardiologistas uma doença “traiçoeira”, pois, muitas vezes, só é descoberta quando o paciente tem um AVC (Acidente Vascular Cerebral).
“O ideal é que a pessoa, principalmente a adulta, meça a pressão pelo menos uma vez ao ano para avaliar. Se tiver histórico familiar, deve ficar mais atenta ainda, porque a hipertensão costuma ser hereditária", explica a cardiologista Tatiane Emerich.
A médica ainda cita o diabetes e o colesterol alto como problemas que chegam sem dar sinais. “O diabetes apresenta sintomas quando está bem alterado, mas, muitas vezes, a pessoa tem a glicose alta e não consegue associar os sintomas. Temos que já ligar o alerta para todas essas doenças em casos de histórico familiar, porque esse fator aumenta a chance de tê-las”, destaca.
Outras que podem ser negligenciadas são as doenças da mente. Assim, acabam evoluindo até ficarem mais graves. A depressão é uma delas; e, quando se manifesta, os sintomas podem ser confundidos com cansaço ou falta de interesse.
“A depressão muitas vezes pode se manifestar de forma silenciosa. Ela pode dar sinais, mas as pessoas não percebem. A pessoa com depressão vai ficando cansada, perde o interesse nas coisas, perde ou ganha peso e isso vai evoluindo. O paciente acredita ser apenas cansaço e não busca ajuda, fazendo com que a doença se agrave”, comenta a psiquiatra Mariana Herkenhoff Araújo da Silva.
Um outro problema ganhou destaque recentemente. A cantora Anitta revelou que viveu 9 anos com fortes dores até receber o diagnóstico de endometriose. Por mais que a doença possa apresentar sintomas em muitas mulheres, existe uma porcentagem delas que não manifesta nenhum sinal ou algo bem discreto, fazendo com que demore a ser diagnosticada.
“A grande maioria tem sintomas, que são confundidos ou negligenciados por médicos, mas tem uma parte que realmente não tem sintomas e descobre ao tentar uma gravidez e ter dificuldades”, diz a ginecologista Thaissa Tinoco.
HÁBITOS SAUDÁVEIS E EXERCÍCIOS FÍSICOS PARA EVITAR DOENÇAS
A prevenção contra essas doença passa pelo cuidado com a saúde, tendo hábitos de vida saudáveis, como alimentação correta e prática de exercícios físicos. Para quem tem histórico de doenças na família, é importante, desde a infância, ir ao médico ao menos uma vez ao ano para fazer exames.
“A gente tem que focar nos cuidados. A prevenção é a principal delas. Em doenças infecciosas, seu corpo vai dar sinais que está sentindo uma agressão e se protegendo. Já algumas doenças não vão se manifestar durante a vida, e o paciente acaba descobrindo algo mais grave. Fazer exercícios físicos, se alimentar corretamente, são pequenas coisas que vão fazer diferença”, explica a cardiologista Tatiane Emerich.
Ainda segundo a médica, mesmo quem não tem doenças hereditárias precisa ir a um clínico-geral anualmente, para fazer um check-up. “Apesar de ter várias doenças silenciosas, não ignore os sinais. Um cansaço diferente, um mal-estar, uma sede fora do comum. Não ignore esses sintomas, é seu próprio organismo mostrando que está acontecendo algo.”
LISTA DE 11 DOENÇAS SILENCIOSAS E PERIGOSAS
01
Depressão
Começa como um desânimo e um cansaço e logo evolui para uma tristeza profunda, podendo acarretar até em abusos de álcool ou de comida. O sedentarismo também pode ser apontado como um dos sintomas. Em geral, apenas 30% dos casos são tratados no início.
02
Hepatite C
É uma infecção viral de evolução bastante lenta, cujos sintomas podem levar até 30 anos para aparecer. A estimativa é de que existam 700 mil pacientes no Brasil e 71 milhões em todo o mundo, sendo que até 50% deles desenvolvem cirrose hepática. O tratamento é eficaz em até 95% dos casos e dura em média 12 semanas.
03
Hipertensão
Também conhecida como pressão alta, a hipertensão envolve hábitos alimentares ruins, estresse, sedentarismo, genética e obesidade, além do fator hereditário. A doença geralmente não tem sintomas e só se manifesta em crises, ou seja, quando a pressão já está elevada.
04
Endometriose
A endometriose é caracterizada por crescimento do tecido que reveste o útero em outros locais do corpo. Essa formação de tecido pode ocorrer nos ovários, na pelve, no intestino, na bexiga e em vários outros lugares, podendo causar dor forte, sangramentos, cansaço e até infertilidade. A doença é hereditária e é descoberta por volta dos 30 anos de idade. No entanto, ela começa a se manifestar logo depois da primeira menstruação, sendo silenciosa por vários anos.
05
Aids/HIV
A Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (Aids) acontece em decorrência do vírus HIV, que vagarosamente vai eliminando as células de defesa do corpo. Por isso, os sintomas só aparecem em estágios avançados da doença.
06
Osteoporose
Após os 30 anos, o corpo diminui a capacidade de regeneração dos ossos, em um lento processo que se acentua na velhice. Isso faz com que os ossos percam densidade e se tornem muito mais frágeis e propensos a fraturas. O diagnóstico normalmente aparece depois de algum acidente, e as mulheres são as mais vulneráveis a essa doença.
07
Ovário policístico
Uma mulher com ovário policístico apresenta pequenos cistos em seu ovário, decorrentes de um distúrbio hormonal que aumenta a concentração sanguínea de testosterona. Normalmente, os primeiros sinais dessa patologia começam a se manifestar na adolescência, mas são muito inespecíficos, tornando difícil o diagnóstico.
08
Colesterol alto
O colesterol é uma substância gordurosa presentes em diversos órgãos e fundamental para o funcionamento do corpo. Em excesso, o colesterol pode levar ao acúmulo de pequenas partículas de gordura em veias e artérias, que podem ficar entupidas e sobrecarregar o coração. Sedentarismo, histórico familiar, obesidade, tabagismo, diabetes e alimentação ruim são alguns dos culpados por elevar o colesterol.
09
Disfunções na tireoide
O hipotireoidismo, que acontece quando a glândula tireoide tem baixa produção de hormônios, desacelera o metabolismo, causa aumento de peso, gera dores musculares e distúrbios digestivos e ainda afeta o humor. Já no hipertireoidismo, o excesso de hormônios, pode causar sudorese, nervosismo, taquicardia e perda de peso — nesse caso, porém, acontece um inchaço da glândula, que serve como um alerta para a doença. Os outros sintomas costumam passar despercebidos.
10
Diabetes tipo 1
A diabetes tipo 1 acontece quando a produção de insulina pelo pâncreas é praticamente nula. A falta de tratamento faz com que a doença evolua com complicações. Pode levar tempo para surgirem sintomas e, quando aparecem, o diabetes já está avançado.
11
Diabetes tipo 2
É a mais comum e surge quando o organismo não produz insulina para controlar o açúcar no sangue. Por isso, pode levar anos para aparecer, normalmente afetando vasos sanguíneos e nervos. Quando causa sintomas, já está bem avançado.