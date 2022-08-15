Saga pela identidade: morador do ES espera meses para agendar e tirar RG

Duas mães estão enfrentando uma verdadeira maratona para tirar a carteira de identidade para os seus filhos. A principal dificuldade é conseguir uma vaga para ser atendida em um dos postos de atendimento, uma espera que pode levar meses. E a luta depois é para saber quando o documento será entregue.

A saga vivida por uma cabeleireira e uma professora é semelhante a de muitas outras pessoas no Estado. A dificuldade começa com o agendamento on-line , no site do governo. As vagas disponíveis são poucas e acabam logo, sobrando apenas, na maior parte das tentativas, para municípios fora da Grande Vitória.

A reportagem de A Gazeta fez algumas tentativas e o resultado direcionava o atendimento para municípios do interior, como São Mateus, Colatina e Aracruz, por exemplo. Não tinham vagas sendo oferecidas na Grande Vitória.

A cabeleireira e colorista Madeleine Machado da Silva só conseguiu uma vaga após 4 meses de tentativas Crédito: Rodrigo Gavini

Foi o que aconteceu com a cabeleireira e colorista Madeleine Machado da Silva, moradora de Jardim Camburi, em Vitória. Desde o mês de maio ela tentava uma vaga para tirar o documento de identidade para as duas filhas.

“Eles direcionam para agendar no site, mas encontramos dificuldades, porque ou não tem vaga ou encaminham para longe. Em julho me enviaram para São Mateus. Não iria sair de Jardim Camburi para lá, é uma viagem”, explicou a cabeleireira.

Não foi diferente com a professora Beatriz Machado Ramos Silva, que há mais de 30 dias tentava um agendamento no site do governo para uma unidade na Serra, já que reside em Laranjeiras.

“Eles abrem poucas vagas por dia para uma demanda de todo o Estado. Tentei por diversas vezes e sempre abriam vagas para outras cidades, até para o interior, como Linhares, mas não para o município onde moro, que é a Serra, onde só existem dois postos”, relata.

A professora Beatriz Machado Ramos Silva com protocolo sem data para entrega Crédito: Rodrigo Gavini

DEMORA TAMBÉM PARA PEGAR O DOCUMENTO

Após a luta para conseguir o agendamento, o dilema passa a ser a entrega do documento. Há situações, como a da professora Beatriz, que no dia marcado foi ao posto de atendimento da Polícia Civil na Serra Sede apresentar os documentos para que a carteira de identidade do filho fosse feita.

Foi surpreendida com um protocolo sem data de entrega e com perspectiva de que vai levar mais seis meses, pelo menos, para que possa pegar o novo documento do filho.

“Fizemos o documento e estou com protocolo, mas não tem previsão de entrega. No site fala que pode ficar pronto em 30 dias, mas no posto me disseram que pode demorar até o final do ano. E não há um número de telefone para consultar a data de entrega. Vou ficar indo a Serra Sede quantas vezes para saber se ficou pronto? Eu preciso trabalhar”, relata.

Segundo a professora, outros colegas de profissão também relatam que enfrentam dificuldades para tirar o Registro Geral (RG). E a preocupação aumenta quando os filhos completam 12 anos e não conseguem fazer o agendamento on-line.

Na avaliação da cabeleireira Madeleine, os problemas se intensificaram após a pandemia. “Todos nós, após a pandemia, voltamos ao trabalho, mas o órgão público não voltou. No meu caso, foram quatro meses de espera, mas tem gente que leva mais tempo”, observa.

DOCUMENTO EXIGIDO PARA ADOLESCENTES

Madeleine destaca que decidiu providenciar a carteira de identidade para as filhas, uma de 13 anos e a outra com 11 anos, por ser um documento exigido em várias situações, principalmente a partir dos 12 anos.

“Quero inscrevê-la no programa menor aprendiz e vão exigir o documento, que é necessário em várias situações. Até para ir a um hospital eles pedem a identificação. E se eu estou tendo dificuldade com a burocracia, imagina elas”, pondera.

Madeleine conseguiu um agendamento para o dia 10 de agosto, após quatro meses de espera. E foi surpreendida com a informação de que teria que ter conseguido três vagas para fazer a identidade dela e das filhas. Só conseguiu dar entrada na documentação para a identidade dela. “Marcaram outra data para as minhas filhas”, relatou.

Beatriz já enfrentou dificuldades com seu filho nas férias. A família estava com passagem comprada e teve o embarque negado pela companhia aérea pela falta do documento. “Eu não sabia da exigência e tive um prejuízo com a perda das passagens”, relata.

O QUE DIZ A POLÍCIA CIVIL

Por nota, a Polícia Civil informou que “as vagas on-line são liberadas de acordo com a capacidade de atendimento e quantidade de atendentes de cada posto de identificação”.

Acrescenta que, ao todo, conta com 78 postos de identificação em todo Estado e que integram o agendamento on-line as seguintes unidades: Cachoeiro de Itapemirim, São Mateus, Serra Sede, Serra Pro-Cidadão, Colatina, Vila Velha, Vitória - Assembleia Legislativa, Linhares, Vitória - Casa do Cidadão, Guarapari e Aracruz. Os demais postos atendem por demanda espontânea.

Em nota é informado ainda que cada posto de identificação tem um prazo de entrega dos documentos, que em sua maioria oscila entre 30 a 60 dias.

Em relação ao posto localizado em Serra Sede, explica que no mês julho tiveram “algumas situações mais graves devido a problemas técnicos”. “O que acarretou a impossibilidade de uma previsão exata de entrega em alguns postos, mas o problema já foi resolvido”.

Acrescenta ainda que o Departamento de Identificação está passando por um processo de modernização há aproximadamente um ano, que integra contratação de servidores, contratação de uma empresa privada para prestação de diversos serviços, aquisição de um software automatizado de pesquisa de impressões digitais e face(ABIS).

“Atualmente, estamos em processo de migração de base de dados para este novo software. A expectativa é que com esta nova ferramenta tecnológica, alguns fluxos na confecção da carteira de identidade sejam extintos, tornando o processo bem mais célere”, informa em nota.

Explica, por último, que em agosto foi feita a ampliação na liberação das agendas. “Houve um aumento de 30% na quantidade de agendamentos on-line e também a extensão na quantidade de dias de 4 para 15 dias, ao todo foram liberadas em 1º de agosto um total de 8.280 vagas para os próximos 15 dias”.