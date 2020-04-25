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Atraso de salários

Rodoviários da Viação Tabuazeiro continuam paralisação em Vitória

O Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros do Espírito Santo (Setpes) informa que ainda continua em negociação com os rodoviários
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 abr 2020 às 12:49

Publicado em 25 de Abril de 2020 às 12:49

Rodoviários da Viação Tabuazeiro protestam por falta de pagamento
Rodoviários da Viação Tabuazeiro protestam por falta de pagamento Crédito: Sindirodoviários
Motoristas e cobradores da Viação Tabuazeiro, que opera em Vitória os conhecidos ônibus verdinhos, continuam em paralisação. A informação foi confirmada pelo Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários no Estado do Espírito Santo  (Sindirodoviários) nesta manhã de sábado (25).
Segundo José Carlos Salles Cardoso, presidente do Sindirodoviários, são aproximadamente 90 carros que estão sem circular na Capital. Os rodoviários cobram salário, adiantamento e tíquete-alimentação que não foram pagos.
Os rodoviários realizaram protesto, na última sexta-feira (24), no Centro de Vitória, para reivindicar  suas pautas.
O Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros do Espírito Santo (Setpes) informa que o "sindicato e a empresa Tabuazeiro continuam em negociação com os rodoviários, para resolver o problema o quanto antes". Não foi informada nenhuma previsão de data.
Em nota enviada para A Gazeta na quinta-feira (23), o Setpes disse que os ônibus do sistema municipal de Vitória perderam mais de 80% dos passageiros desde que o coronavírus chegou ao Estado e teve início o isolamento social. "Além disso, as empresas não recebem subsídio do governo, ou seja, a arrecadação é diretamente das passagens de ônibus", detalhou.
Ainda de acordo com o Setpes, a projeção de custos para o mês de abril de 2020 contempla a exclusão da frota que não está sendo utilizada na operação. Entretanto, mesmo com os veículos parados, os custos fixos com mão de obra e benefícios, que representam em média 55% do custo do serviço, estarão sendo realizados pelas empresas.

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