Rodoviários da Viação Tabuazeiro continuam paralisação em Vitória

Rodoviários da Viação Tabuazeiro protestam por falta de pagamento Crédito: Sindirodoviários

Motoristas e cobradores da Viação Tabuazeiro, que opera em Vitória os conhecidos ônibus verdinhos, continuam em paralisação. A informação foi confirmada pelo Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários no Estado do Espírito Santo (Sindirodoviários) nesta manhã de sábado (25).

Segundo José Carlos Salles Cardoso, presidente do Sindirodoviários, são aproximadamente 90 carros que estão sem circular na Capital. Os rodoviários cobram salário, adiantamento e tíquete-alimentação que não foram pagos.

O Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros do Espírito Santo (Setpes) informa que o "sindicato e a empresa Tabuazeiro continuam em negociação com os rodoviários, para resolver o problema o quanto antes". Não foi informada nenhuma previsão de data.

Em nota enviada para A Gazeta na quinta-feira (23), o Setpes disse que os ônibus do sistema municipal de Vitória perderam mais de 80% dos passageiros desde que o coronavírus chegou ao Estado e teve início o isolamento social. "Além disso, as empresas não recebem subsídio do governo, ou seja, a arrecadação é diretamente das passagens de ônibus", detalhou.