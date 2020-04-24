Rodoviários da Viação Tabuazeiro fazem protesto no Centro de Vitória

Rodoviários da Viação Tabuazeiro protestam por falta de pagamento no Centro de Vitória Crédito: Sindirodoviários

De acordo com a Central de Videomonitoramento de Vitória, a manifestação aconteceu em frente ao Palácio Anchieta, às margens do Porto de Vitória. Os rodoviários fecharam duas vias sentido Vila Velha e duas vias sentido Vitória. O trânsito ficou bem lento no entorno e afetou até os dois sentidos da Segunda Ponte. Segundo o assessor jurídico da entidade, Elton Borges Furtado, a categoria não foi convocada para nenhuma reunião ainda e a paralisação continua. O protesto foi encerrado as 16h.

Rodoviários da Viação Tabuazeiro protestam por falta de pagamento Crédito: Sindirodoviários

ENTENDA

Segundo o Sindirodoviários, a empresa ainda não depositou o pagamento e os benefícios que deveriam ter caído até o quinto dia útil do mês. A reportagem questionou o Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros do Estado do Espírito Santo (Setpes) se houve algum acordo na tarde de quinta-feira (23).

Em nota enviada para A Gazeta também na quinta-feira (23), o Setpes disse que os ônibus do sistema municipal de Vitória perderam mais de 80% dos passageiros desde que o coronavírus chegou ao Estado e teve início o isolamento social. "Além disso, as empresas não recebem subsídio do governo, ou seja, a arrecadação é diretamente das passagens de ônibus", detalhou.

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Ainda de acordo com o Setpes, a projeção de custos para o mês de abril de 2020 contempla a exclusão da frota que não está sendo utilizada na operação. Entretanto, mesmo com os veículos parados, os custos fixos com mão-de-obra e benefícios, que representam em média 55% do custo do serviço, estarão sendo realizados pelas empresas.