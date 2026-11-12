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Réplica gigante da Estátua da Liberdade chega a Vila Velha

Monumento de 24 metros de altura e oito toneladas será instalado na nova unidade da Havan, com inauguração prevista para 21 de novembro

Publicado em 12 de Novembro de 2026 às 16:50

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 nov 2026 às 16:50
Réplica gigante da Estátua da Liberdade chega a Vila Velha
Réplica gigante da Estátua da Liberdade chega a Vila Velha Carlos Alberto Silva

A réplica da Estátua da Liberdade que será instalada na nova unidade da Havan, em Vila Velha, chegou à cidade nesta quinta-feira (12), após uma viagem de cinco dias desde Camboriú, em Santa Catarina. Com 24 metros de altura e oito toneladas, a estrutura será colocada sobre um pedestal no estacionamento da megaloja, que tem inauguração prevista para 21 de novembro.


O monumento seguirá o padrão das demais unidades da rede, conhecidas pelas réplicas da Estátua da Liberdade e pelas fachadas inspiradas na Casa Branca, sede do governo dos Estados Unidos.


A megaloja de Vila Velha será a 201ª unidade da Havan no Brasil e a segunda no Espírito Santo. A primeira foi inaugurada em Linhares, no Norte do Estado, em maio de 2015. 


Com investimento de R$ 100 milhões, o empreendimento ocupará uma área de mais de 20 mil metros quadrados e terá mais de 350 mil produtos disponíveis em diferentes setores. O espaço também contará com praça de alimentação e estacionamento gratuito.


O empresário Luciano Hang, dono da Havan, destacou a expectativa para a inauguração. “A nova megaloja deve ser um novo destino de turismo, lazer e compras na cidade”, afirmou.

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