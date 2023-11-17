Rede Gazeta emplaca 12 trabalhos na final do 16° Prêmio de Jornalismo Cooperativista

O final do ano vem chegando com cheirinho de premiação para jornalistas, fotojornalistas, cinegrafistas e estudantes. No próximo dia 8 de dezembro, o Espírito Santo vai conhecer os vencedores do 16º Prêmio de Jornalismo Cooperativista. Este ano, 12 trabalhos são de representantes de A Gazeta, TV Gazeta e CBN Vitória; além deles, duas estagiárias de A Gazeta concorrem na categoria “Estudante”.

Atualmente considerada a maior premiação para produções jornalísticas do Estado, o PJC vai distribuir mais de R$ 100 mil aos trabalhos que ficarem em 1º e 2º lugares em suas respectivas categorias. No ano passado, a Rede Gazeta consagrou-se a maior campeã da premiação, trazendo 9 troféus para casa.

O diretor de Jornalismo, Abdo Chequer, destaca que o simples fato de os profissionais estarem entre os finalistas sinaliza o reconhecimento do mercado e da audiência sobre as produções de 2023. "É sempre uma grande alegria ver que o comprometimento dos nossos talentos, o tempo dedicado por eles às apurações e à busca por histórias rende frutos. O Prêmio de Jornalismo Cooperativista se consagrou para nós como um momento de muita expectativa e celebração. Estamos na torcida", diz Abdo.

O público vai ajudar a decidir o pódio da premiação. A votação popular começa na próxima segunda-feira (20), no site www.premiodejornalismo.coop.br.

Confira abaixo quem está no páreo:

CATEGORIA ESTUDANTE

Nayra Loureiro Vieira

Reportagem “A importância do cooperativismo e os seus impactos na sociedade”, publicado no Faesa Digital

Laura Gomes

Reportagem "Elas no controle: mulheres ocupam os espaços e assumem cargos de liderança em cooperativas do Espírito Santo", publicado no Faesa Digital

CATEGORIA FOTOJORNALISMO

Fernando Madeira

Foto: Alunos se encontram com as voluntárias que fazem os bordados (A Gazeta)

Foto: Anthony da Silva Serafim, 8 anos, desenhou a si mesmo, a família e a escola (A Gazeta)



Foto: Voluntários e alunos da Coopeducar reunidos em tarde de bordado (A Gazeta)



Ricardo Medeiros

Foto: Leite familiar (A Gazeta)

Foto: Seu Miguel olhando o rebanho de bovinos (A Gazeta)



O registro concorre ao prêmio na categoria Fotojornalismo

CATEGORIA RADIOJORNALISMO

Isaac Ribeiro

Comunidades quilombolas criam cooperativas para garantir renda e vida digna no ES (CBN Vitória)

Vinícius Zagoto

'Psicose puerperal e depressão pós-parto: programa visa ajudar gestantes no ES" (CBN Vitória)

CATEGORIA REPÓRTER CINEGRAFISTA

Archimedis Patrício da Silva Júnior

Empreendedorismo rural está mudando a vida de produtores de Domingos Martins (TV Gazeta)

Raphael da Silva Verly

Cooperativa investe na produção da silagem para ajudar produção de leite (TV Gazeta)

CATEGORIA TELEJORNALISMO

João Carlos Caldas Brito Henriques

Com empreendedorismo, cooperativa em Domingos Martins muda a vida de produtores rurais (TV Gazeta)

CATEGORIA WEBJORNALISMO

Murilo Dantas Cuzzuol

Projeto inédito no ES alavanca a produção de leite em meio à estiagem (A Gazeta)

Natália de Souza Bourguignon