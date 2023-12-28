AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Jardim da Penha

Recém-inaugurada, nova Rua da Lama passa por obra após alagamentos

Equipes da Prefeitura de Vitória fazem serviços de manutenção no sistema de drenagem da região

Publicado em 28 de Dezembro de 2023 às 13:38

Roberta Costa

Roberta Costa

Publicado em 

28 dez 2023 às 13:38
Obra de drenagem na Rua da Lama, Vitória
Obra de drenagem na Rua da Lama, Vitória Crédito: Ricardo Medeiros
A recém-inaugurada "nova Rua da Lama", em Jardim da Penha — que foi totalmente reurbanizada sob investimento milionário —  já passa por obras. Isso porque ficou completamente alagada durante a chuva da última sexta-feira (22), em Vitória. Uma equipe da prefeitura esteve na região na quarta-feira (27) para iniciar a manutenção no sistema de drenagem. Os trabalhos são executados no cruzamento da Avenida Anísio Fernandes Coelho (nome oficial da Rua da Lama) com a Rua Tupinambás. 
O trecho passou recentemente por um processo de reurbanização com investimento de R$ 4,5 milhões e foi inaugurado em outubro. Anteriormente, a Prefeitura de Vitória havia informado à reportagem da TV Gazeta que o sistema de drenagem da região estava em perfeito estado e que os alagamentos foram causados pelas fortes chuvas.
Agora, a gestão municipal, por meio da Secretaria de Obras (Semob), explicou que a obra consiste na renovação das caixas de visita, bem como limpeza da antiga rede de drenagem, que também receberá novas papeleiras. "Esses serviços e pequenas obras têm por objetivo a verificação do antigo sistema que atende o entorno. A obra visa evitar que o lixo lançado indevidamente provoque alagamentos por entupimento da rede". 
A via principal da Rua da Lama será interditada até a finalização dos serviços. 
Obra de drenagem na Rua da Lama, Vitória
Via principal da Rua da Lama interditada enquanto funcionários da prefeitura trabalham no local Crédito: Ricardo Medeiros

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Grande Vitória Vitória (ES) Rua da Lama
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Emicida chega ao Espírito Santo com a turnê "Emicida Racional MCMV Tuor"
Emicida homenageia Racionais MC's em show inédito no Espírito Santo
Imagem de destaque
Como reagir à atual crise no agronegócio brasileiro
UP oficializou quatro candidaturas para as Eleições 2026, no domingo (2).
Unidade Popular lança candidatos ao governo do ES e a deputados federais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados