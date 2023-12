Recém-inaugurada, nova Rua da Lama passa por obra após alagamentos

Equipes da Prefeitura de Vitória fazem serviços de manutenção no sistema de drenagem da região

A recém-inaugurada "nova Rua da Lama", em Jardim da Penha — que foi totalmente reurbanizada sob investimento milionário — já passa por obras. Isso porque ficou completamente alagada durante a chuva da última sexta-feira (22), em Vitória. Uma equipe da prefeitura esteve na região na quarta-feira (27) para iniciar a manutenção no sistema de drenagem. Os trabalhos são executados no cruzamento da Avenida Anísio Fernandes Coelho (nome oficial da Rua da Lama) com a Rua Tupinambás.