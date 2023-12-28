Recém-inaugurada, nova Rua da Lama passa por obra após alagamentos

Agora, a gestão municipal, por meio da Secretaria de Obras (Semob), explicou que a obra consiste na renovação das caixas de visita, bem como limpeza da antiga rede de drenagem, que também receberá novas papeleiras. "Esses serviços e pequenas obras têm por objetivo a verificação do antigo sistema que atende o entorno. A obra visa evitar que o lixo lançado indevidamente provoque alagamentos por entupimento da rede".