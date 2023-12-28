Recém-inaugurada, nova Rua da Lama passa por obra após alagamentos

A recém-inaugurada "nova Rua da Lama", em Jardim da Penha — que foi totalmente reurbanizada sob investimento milionário — já passa por obras. Isso porque ficou completamente alagada durante a chuva da última sexta-feira (22), em Vitória. Uma equipe da prefeitura esteve na região na quarta-feira (27) para iniciar a manutenção no sistema de drenagem. Os trabalhos são executados no cruzamento da Avenida Anísio Fernandes Coelho (nome oficial da Rua da Lama) com a Rua Tupinambás.
O trecho passou recentemente por um processo de reurbanização com investimento de R$ 4,5 milhões e foi inaugurado em outubro. Anteriormente, a Prefeitura de Vitória havia informado à reportagem da TV Gazeta que o sistema de drenagem da região estava em perfeito estado e que os alagamentos foram causados pelas fortes chuvas.
Agora, a gestão municipal, por meio da Secretaria de Obras (Semob), explicou que a obra consiste na renovação das caixas de visita, bem como limpeza da antiga rede de drenagem, que também receberá novas papeleiras. "Esses serviços e pequenas obras têm por objetivo a verificação do antigo sistema que atende o entorno. A obra visa evitar que o lixo lançado indevidamente provoque alagamentos por entupimento da rede".
A via principal da Rua da Lama será interditada até a finalização dos serviços.