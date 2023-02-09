Durante um temporal que aconteceu na quarta-feira (8) em Alfredo Chaves , na região Serrana do Estado , um raio atingiu uma propridade rural e matou seis cabeças de gado. O prejuízo foi de pelo menos R$ 20 mil.

Segundo o proprietário dos animais, Otávio de Oliveira Bonadiman, de 18 anos, uma chuva intensa caiu na região durante a tarde. Porém, somente no início da manhã desta quinta-feira (9) é que ele descobriu que os animais estavam mortos.

Imagens feitas pelo trabalhador rural mostram a situação encontrada (veja acima). As cabeças de gado — cinco bezerros e uma vaca — foram encontradas em uma área de mata. Um bezerro também ficou gravemente ferido, mas conseguiu sobreviver.

Your browser does not support the audio element. Raio atinge propriedade rural e mata gado em Alfredo Chaves

"Fomos vistoriar o gado hoje (quinta-feira, 9) e sentimos falta deles. Começamos a procurar e vimos as cabeças de gado caídas, mortas. Está chovendo aqui há dias. Escutamos com frequência os raios. Acredito que eles tenham tentado fugir da chuva e aconteceu isso", afirmou.

Raios atingem o ES