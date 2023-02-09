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Região Serrana

Raio atinge propriedade rural e mata gado em Alfredo Chaves

Seis animais morreram – entre bezerros e uma vaca – na quarta-feira (8); o proprietário estima que o prejuízo chegue a R$ 20 mil
Maria Fernanda Conti

Maria Fernanda Conti

Publicado em 

09 fev 2023 às 16:30

Publicado em 09 de Fevereiro de 2023 às 16:30

Durante um temporal que aconteceu na quarta-feira (8) em Alfredo Chaves, na região Serrana do Estado, um raio atingiu uma propridade rural e matou seis cabeças de gado. O prejuízo foi de pelo menos R$ 20 mil.
Segundo o proprietário dos animais, Otávio de Oliveira Bonadiman, de 18 anos, uma chuva intensa caiu na região durante a tarde. Porém, somente no início da manhã desta quinta-feira (9) é que ele descobriu que os animais estavam mortos. 
Imagens feitas pelo trabalhador rural mostram a situação encontrada (veja acima). As cabeças de gado — cinco bezerros e uma vaca — foram encontradas em uma área de mata. Um bezerro também ficou gravemente ferido, mas conseguiu sobreviver.
Raio atinge propriedade rural e mata gado em Alfredo Chaves
"Fomos vistoriar o gado hoje (quinta-feira, 9) e sentimos falta deles. Começamos a procurar e vimos as cabeças de gado caídas, mortas. Está chovendo aqui há dias. Escutamos com frequência os raios. Acredito que eles tenham tentado fugir da chuva e aconteceu isso", afirmou.
Este é o terceiro registro de gados mortos por raios no Estado em menos de uma semana. Na última segunda-feira (6), 19 animais morreram em Vargem Alta e, um dia depois, outros 17 no município de Muniz Freire

Raios atingem o ES

A noite de quarta-feira (8) foi de temporal em várias regiões do Espírito Santo. De acordo com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), em todo o território capixaba, foram 4.676 raios na última noite. O município de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado, registrou 1.874 descargas elétricas apenas durante esse período.
Em Mimoso do Sul, um internauta registrou o momento em que um raio cai na direção do Cristo Redentor da cidade, iluminando a estátua. A imagem é impressionante. Confira:

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