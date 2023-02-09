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Em Morada da Barra

Telhado de supermercado que passava por reformas desaba em Vila Velha

Placas de energia solar estavam sendo instaladas na estrutura que cedeu; não houve vítimas
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

09 fev 2023 às 16:06

Publicado em 09 de Fevereiro de 2023 às 16:06

O telhado de um supermercado localizado em Morada da Barra, em Vila Velha, desabou no início da tarde desta quinta-feira (9). Segundo apurações do repórter João Brito, da TV Gazeta, o estabelecimento passava por uma reforma e placas de energia solar estavam sendo instaladas no teto, que cedeu. 
Funcionários do supermercado e trabalhadores que atuavam na obra disseram ao repórter que, antes de a estrutura desabar, foi possível escutar um estrondo. Após o barulho, todos saíram do estabelecimento.
O Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo esteve no local para fazer uma avaliação e informou, em nota, que não houve vítimas. A Defesa Civil de Vila Velha também foi acionada na ocorrência. 
Imagem aérea mostra os estragos causados pela queda do teto
Imagem aérea mostra os estragos causados pela queda do teto Crédito: Samy Ferreira
Segundo o presidente da rede de supermercados responsável pela loja, Ricardo Mota, a unidade deve passar por reforma e ser reaberta em alguns meses. "Nossos planos são voltar a trabalhar, reconstruir, para continuar a empregabilidade e a movimentação do bairro", afirmou.
A rede de supemercados ainda está calculando os prejuizos. A Defesa Civil de Vila Velha e a Secretaria de Desenvolvimento Urbano estiveram no local e o proprietário foi notificado a fazer a demolição do restante da estrutura, com o acompanhamento de um profissional. Além disso, terá que dar abrigo para a família vizinha ao supermercado, devido ao risco de desabamento.
A reportagem da TV Gazeta não conseguiu ter acesso ao interior do supermercado.

Vistoria

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Espírito Santo (Crea-ES) vai realizar uma vistoria no local nesta sexta-feira (10). A ação visa verificar se possíveis obras e serviços de engenharia estavam sendo executados com acompanhamento de profissionais e empresas legalmente habilitados e dentro dos padrões e normas vigentes.
“O nosso objetivo é apurar responsabilidades técnicas e avaliar se não há nenhum risco à segurança do público que frequenta esse estabelecimento comercial”, afirmou o presidente.
Durante a inspeção desta sexta-feira, engenheiros civis, eletricistas, mecânicos e industriais e de segurança do trabalho do Crea examinarão o local e analisarão eventuais projetos e documentos de responsabilidade técnica.
Com informações de João Brito, da TV Gazeta

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