Telhado de supermercado que passava por reformas desaba em Vila Velha

TV Gazeta, o estabelecimento passava por uma reforma e placas de energia solar estavam sendo instaladas no teto, que cedeu. O telhado de um supermercado localizado em Morada da Barra, em Vila Velha , desabou no início da tarde desta quinta-feira (9). Segundo apurações do repórter João Brito, da, o estabelecimento passava por uma reforma e placas de energia solar estavam sendo instaladas no teto, que cedeu.

Funcionários do supermercado e trabalhadores que atuavam na obra disseram ao repórter que, antes de a estrutura desabar, foi possível escutar um estrondo. Após o barulho, todos saíram do estabelecimento.

O Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo esteve no local para fazer uma avaliação e informou, em nota, que não houve vítimas. A Defesa Civil de Vila Velha também foi acionada na ocorrência.

Imagem aérea mostra os estragos causados pela queda do teto Crédito: Samy Ferreira

Segundo o presidente da rede de supermercados responsável pela loja, Ricardo Mota, a unidade deve passar por reforma e ser reaberta em alguns meses. "Nossos planos são voltar a trabalhar, reconstruir, para continuar a empregabilidade e a movimentação do bairro", afirmou.

A rede de supemercados ainda está calculando os prejuizos. A Defesa Civil de Vila Velha e a Secretaria de Desenvolvimento Urbano estiveram no local e o proprietário foi notificado a fazer a demolição do restante da estrutura, com o acompanhamento de um profissional. Além disso, terá que dar abrigo para a família vizinha ao supermercado, devido ao risco de desabamento.

A reportagem da TV Gazeta não conseguiu ter acesso ao interior do supermercado.

Vistoria

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Espírito Santo (Crea-ES) vai realizar uma vistoria no local nesta sexta-feira (10). A ação visa verificar se possíveis obras e serviços de engenharia estavam sendo executados com acompanhamento de profissionais e empresas legalmente habilitados e dentro dos padrões e normas vigentes.

“O nosso objetivo é apurar responsabilidades técnicas e avaliar se não há nenhum risco à segurança do público que frequenta esse estabelecimento comercial”, afirmou o presidente.

Durante a inspeção desta sexta-feira, engenheiros civis, eletricistas, mecânicos e industriais e de segurança do trabalho do Crea examinarão o local e analisarão eventuais projetos e documentos de responsabilidade técnica.