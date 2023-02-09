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Perseguição

Com apoio de helicóptero, polícia faz buscas por suspeitos em Vitória

Aeronave do Notaer auxiliou a PM na procura por quatro suspeitos, que abandonaram veículo em Bento Ferreira e fugiram para o bairro Jesus de Nazareth
Jaciele Simoura

Jaciele Simoura

Publicado em 

09 fev 2023 às 15:54

Publicado em 09 de Fevereiro de 2023 às 15:54

Um helicóptero sobrevoando Jesus de Nazareth, em Vitória, chamou a atenção de moradores da região, na manhã desta quinta-feira (9). A Polícia Militar, com o apoio do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo da Secretaria da Casa Militar (Notaer), fez buscas por quatro suspeitos que fugiram a pé para dentro do bairro.
De acordo com a PM, militares receberam denúncias de que quatro indivíduos estavam em um veículo, modelo Corolla, preto, em atitude suspeita, na Praia da Costa, em Vila Velha. Viaturas prosseguiram para a abordagem, o que resultou em uma perseguição. Os suspeitos, então, abandonaram o veículo em Bento Ferreira, Vitória, e fugiram a pé para dentro do bairro Jesus de Nazareth.
Buscas foram realizadas com o apoio do Notaer. No entanto, de acordo com a Polícia Militar, os suspeitos não foram mais localizados.

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