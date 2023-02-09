Com apoio de helicóptero, polícia faz buscas por suspeitos em Vitória

Um helicóptero sobrevoando Jesus de Nazareth, em Vitória, chamou a atenção de moradores da região, na manhã desta quinta-feira (9). A Polícia Militar, com o apoio do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo da Secretaria da Casa Militar (Notaer), fez buscas por quatro suspeitos que fugiram a pé para dentro do bairro.
De acordo com a PM, militares receberam denúncias de que quatro indivíduos estavam em um veículo, modelo Corolla, preto, em atitude suspeita, na Praia da Costa, em Vila Velha. Viaturas prosseguiram para a abordagem, o que resultou em uma perseguição. Os suspeitos, então, abandonaram o veículo em Bento Ferreira, Vitória, e fugiram a pé para dentro do bairro Jesus de Nazareth.
Buscas foram realizadas com o apoio do Notaer. No entanto, de acordo com a Polícia Militar, os suspeitos não foram mais localizados.