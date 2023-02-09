Com tapumes, alunos estudam dentro de quadra em escola no Sul do ES

Alunos reclamam de calor e sol nas salas improvisadas Crédito: Telespectador | TV Gazeta Sul

Cerca de 100 alunos, do 6º ao 9º ano, estão estudando de forma improvisada na quadra da Escola Municipal Manoel Franco, em São José do Calçado , Sul do Espírito Santo. As salas são divididas com tapumes de madeira dentro da área de esportes e os alunos reclamam que pegam sol e sofrem com o calor.

A cabeleireira Priscila Domingos ficou indignada com a situação do filho, de 11 anos, e gravou imagens do local. “Fiquei sabendo que seria estudo em tempo integral para meu filho, fui na escola com ele e encontrei uma sala dividida com madeira, dentro da quadra, tinha sol e nenhum ventilador. Eu fiquei nervosa com a situação e publiquei nas redes sociais”, disse em entrevista à repórter Alice Sousa, da TV Gazeta Sul.

Com tapumes de madeira, alunos estudam dentro de quadra em escola Crédito: Luiz Gonçalves

Outra mãe preocupada com a situação é a dona de casa, Elizangela Cunha. “Meu filho chegou em casa falando que ficam jogando bolinha de papel de um lado para o outro, balançando o madeirite e que até choveu em algumas carteiras. Já tem dificuldade de aprendizado e ainda com essa estrutura, fica ruim”, contou.

O que diz a prefeitura

A Secretaria de Educação do município reconheceu que o local em que as aulas estão acontecendo não é o ideal, mas justificou que teve que receber os alunos dos anos finais dos Ensinos Fundamental às pressas.

Segundo o secretário de São José do Calçado, Ciro Passalini de Abreu, foi feito um Termo de Ajustamento de Gestão (TAG) proposto pelo Tribunal de Contas do Estado. O termo, explicou Passalini, tornou o município responsável pelo oitavo e nono ano e não houve tempo hábil para providenciar melhores instalações.

Secretário de Educação de São José do Calçado, Ciro Passalini Crédito: Luiz Gonçalves

Para atender a necessidade dos estudantes incorporados ao ensino municipal, o Governo do Estado enviou uma verba para a construção de novas salas, mas a conclusão das obras devem levar até seis meses.