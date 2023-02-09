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Pais reclamam

Com tapumes, alunos estudam dentro de quadra em escola no Sul do ES

Os alunos reclamam que pegam sol e sofrem com o calor. Secretário explicou que obras serão realizadas e pediu desculpas
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

09 fev 2023 às 13:06

Publicado em 09 de Fevereiro de 2023 às 13:06

Alunos reclamam de calor e sol nas salas improvisadas
Alunos reclamam de calor e sol nas salas improvisadas Crédito: Telespectador | TV Gazeta Sul
Cerca de 100 alunos, do 6º ao 9º ano, estão estudando de forma improvisada na quadra da Escola Municipal Manoel Franco, em São José do Calçado, Sul do Espírito Santo. As salas são divididas com tapumes de madeira dentro da área de esportes e os alunos reclamam que pegam sol e sofrem com o calor.
A cabeleireira Priscila Domingos ficou indignada com a situação do filho, de 11 anos, e gravou imagens do local. “Fiquei sabendo que seria estudo em tempo integral para meu filho, fui na escola com ele e encontrei uma sala dividida com madeira, dentro da quadra, tinha sol e nenhum ventilador. Eu fiquei nervosa com a situação e publiquei nas redes sociais”, disse em entrevista à repórter Alice Sousa, da TV Gazeta Sul.
Com tapumes de madeira, alunos estudam dentro de quadra em escola
Com tapumes de madeira, alunos estudam dentro de quadra em escola Crédito: Luiz Gonçalves
Outra mãe preocupada com a situação é a dona de casa, Elizangela Cunha. “Meu filho chegou em casa falando que ficam jogando bolinha de papel de um lado para o outro, balançando o madeirite e que até choveu em algumas carteiras. Já tem dificuldade de aprendizado e ainda com essa estrutura, fica ruim”, contou.

O que diz a prefeitura

A Secretaria de Educação do município reconheceu que o local em que as aulas estão acontecendo não é o ideal, mas justificou que teve que receber os alunos dos anos finais dos Ensinos Fundamental às pressas.
Segundo o secretário de São José do Calçado, Ciro Passalini de Abreu, foi feito um Termo de Ajustamento de Gestão (TAG) proposto pelo Tribunal de Contas do Estado. O termo, explicou Passalini, tornou o município responsável pelo oitavo e nono ano e não houve tempo hábil para providenciar melhores instalações.
Secretário de educação de São Jose do Calçado, Ciro Passalini
Secretário de Educação de São José do Calçado, Ciro Passalini Crédito: Luiz Gonçalves
Para atender a necessidade dos estudantes incorporados ao ensino municipal, o Governo do Estado enviou uma verba para a construção de novas salas, mas a conclusão das obras devem levar até seis meses.
Segundo Passalini, melhorias no local devem ser feitas em 60 dias, com televisores em todas as salas e ar-condicionado, após rebaixamento do teto. “Nós temos um processo em aberto para melhorias no local. Nós procuramos imóveis que pudessem alugar e não encontramos. Pedimos um pouco de paciência e desculpa aos pais”, finalizou o secretário.

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