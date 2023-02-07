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Improviso

Alunos estudam dentro de quadra de esportes em Divino de São Lourenço

Escola no distrito de Patrimônio da Penha está em obra há quase dois anos; a previsão, segundo a prefeitura, é de que a reforma seja concluída até julho
Lara Mireny

Lara Mireny

Publicado em 

07 fev 2023 às 19:13

Publicado em 07 de Fevereiro de 2023 às 19:13

Alunos estudam dentro de quadra em Divino de São Lourenço
Alunos de uma escola municipal de Divino de São Lourenço estão estudando dentro de quadra de esportes Crédito: Matheus Martins
Os alunos da Escola Municipal de Ensino Fundamental Allan Kardec Bittencourt Dias, localizada no distrito de Patrimônio da Penha, em Divino de São Lourenço, no Sul do Estado, estão estudando dentro de uma quadra de esportes enquanto a instituição passa por reformas.
De acordo com a apuração do repórter Gustavo Ribeiro, da TV Gazeta Sul, há um ano a quadra não funciona para a prática de esportes. E no lugar de paredes de concreto, há lonas.
Além disso, na hora do recreio, há informação de que as crianças brincam com a fiação de energia elétrica exposta no pátio. Por conta desse tipo de situação, uma mãe tirou os filhos dessa escola.
Alunos estudam dentro de quadra em Divino de São Lourenço
Fiação de energia elétrica exposta em escola Crédito: Matheus Martins
Diante do improviso, os pais relataram ao repórter que, ao longo do ano passado, algumas crianças passavam mal em dias mais quentes. Outro problema foi quando houve uma chuva forte, que derrubou a lona na hora da aula e molhou toda a sala.
Os pais também alegaram que o ensino é prejudicado diante desse improviso, visto que os estudantes não conseguem aprender como deveriam.
Alunos estudam dentro de quadra em Divino de São Lourenço
A quadra onde ocorrem as aulas está revestida com lonas Crédito: Matheus Martins

Reforma

A escola está em reforma desde o final do ano de 2021 e o prazo previsto para a conclusão do serviço já acabou, mas a obra, não. Em fevereiro de 2022, a equipe da TV Gazeta Sul esteve no local e os pais já reclamavam da situação. O custo da obra é de cerca de R$ 1,3 milhão.
Em nota, a Prefeitura de Divino de São Lourenço disse que, “em conjunto com a empresa responsável pela obra em execução na escola municipal Allan Kardec Bittencourt Dias, vem a público esclarecer que o prazo final para que seja concluída a parte interna da obra é no final de março até início de abril do ano corrente”.
Destacou que esse é o prazo para que os alunos sejam remanejados da quadra para dentro das salas de aula. “Enfatizamos que a previsão para que a obra seja totalmente concluída é julho de 2023”, completou.
A prefeitura explicou que o atraso ocorreu por causa do longo período chuvoso, “bem como, a demora na entrega de materiais essenciais para a conclusão da obra, o que atualmente já foi resolvido, podendo dessa forma fluir normalmente os serviços”.
Com informações da TV Gazeta Sul.

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