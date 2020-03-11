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Documento atrasado

Carro da Defesa Civil de Divino de São Lourenço é apreendido em MG

Veículo foi parado na manhã desta quarta-feira (11) durante uma abordagem de rotina por policiais militares rodoviários no município mineiro de Espera Feliz

Publicado em 11 de Março de 2020 às 19:32

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 mar 2020 às 19:32
Carro da Defesa Civil foi apreendido pela Polícia Militar Rodoviária Crédito: Internauta
Uma caminhonete que pertence à Defesa Civil do município de Divino de São Lourenço, na Região do Caparaó, foi apreendida pela Polícia Militar Rodoviária de Minas Gerais na manhã desta quarta-feira (11). O veículo, segundo a polícia, estava com documentação atrasada.
O carro foi parado por volta das 11h, durante uma abordagem de rotina por policiais em Espera Feliz, município mineiro que faz divisa com o Espírito Santo, na estrada MGC 482. Segundo a polícia mineira, o Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo (CRLV) estava atrasado.
O veículo, um Volkswagen Amarok, foi apreendido e guinchado para o pátio da Polícia Civil de Espera Feliz. De acordo com o Código Brasileiro de Trânsito, ser flagrado com o licenciamento atrasado gera multa gravíssima de R$ 293 e perda de até sete pontos na carteira de habilitação.

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Porém, ao contrário do que a polícia informou à Reportagem, o coordenador de Defesa Civil do município Wellynton Antonei, disse que o veículo está quitado. "O veículo foi apreendido, pois, estava sem uma placa dianteira, que foi perdida nas chuvas de janeiro. Uma nova está providenciada. O carro estava indo para Espera Feliz fazer um orçamento de manutenção", informou. 
Para liberar o veículo, segundo a polícia, o município precisa pagar a pendência junto ao Detran e apresentar a quitação ao delegado de Espera Feliz. 

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