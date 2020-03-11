Carro da Defesa Civil de Divino de São Lourenço é apreendido em MG

Porém, ao contrário do que a polícia informou à Reportagem, o coordenador de Defesa Civil do município Wellynton Antonei, disse que o veículo está quitado. "O veículo foi apreendido, pois, estava sem uma placa dianteira, que foi perdida nas chuvas de janeiro. Uma nova está providenciada. O carro estava indo para Espera Feliz fazer um orçamento de manutenção", informou.