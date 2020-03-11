Carro da Defesa Civil de Divino de São Lourenço é apreendido em MG

Uma caminhonete que pertence à Defesa Civil do município de Divino de São Lourenço, na Região do Caparaó, foi apreendida pela Polícia Militar Rodoviária de Minas Gerais na manhã desta quarta-feira (11). O veículo, segundo a polícia, estava com documentação atrasada.
O carro foi parado por volta das 11h, durante uma abordagem de rotina por policiais em Espera Feliz, município mineiro que faz divisa com o Espírito Santo, na estrada MGC 482. Segundo a polícia mineira, o Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo (CRLV) estava atrasado.
O veículo, um Volkswagen Amarok, foi apreendido e guinchado para o pátio da Polícia Civil de Espera Feliz. De acordo com o Código Brasileiro de Trânsito, ser flagrado com o licenciamento atrasado gera multa gravíssima de R$ 293 e perda de até sete pontos na carteira de habilitação.
Porém, ao contrário do que a polícia informou à Reportagem, o coordenador de Defesa Civil do município Wellynton Antonei, disse que o veículo está quitado. "O veículo foi apreendido, pois, estava sem uma placa dianteira, que foi perdida nas chuvas de janeiro. Uma nova está providenciada. O carro estava indo para Espera Feliz fazer um orçamento de manutenção", informou.
Para liberar o veículo, segundo a polícia, o município precisa pagar a pendência junto ao Detran e apresentar a quitação ao delegado de Espera Feliz.