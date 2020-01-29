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Chuva de granizo atinge Divino de São Lourenço, na região do Caparaó

Imagens mostram tempestade com fortes ventos durante o final da tarde desta quarta-feira (29); Defesa Civil não registrou ocorrências graves
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 jan 2020 às 20:38

Publicado em 29 de Janeiro de 2020 às 20:38

O município de Divino de São Lourenço, na Região do Caparaó, registrou mais chuva nesta quarta-feira (29). No final da tarde, uma forte tempestade  com direito a granizo  atingiu a cidade. Nos vídeos enviados para A Gazeta é possível ver, inclusive, a força dos ventos. A cidade já havia sofrido com as fortes chuvas das últimas semanas.
De acordo com a Defesa Civil municipal, a chuva terminou antes das 18h e não causou consequências graves como desabamentos ou deslizamentos. Tivemos registros de queda de algumas árvores. Agora já parou de chover e a situação está tranquila, informou o coordenador Wellynton Antonei.

AVISO DE ATENÇÃO PARA REGIÕES DO SUL DO ES

De acordo com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), há previsão de chuvas intensas, com raios e vendaval, para alguns municípios de três regiões do Estado: Caparaó, Sul e Serrana. Consequentemente, é possível que as pessoas precisem se proteger dos eventuais impactos decorrentes de tempo severo.
Abaixo, você confere a lista completa desses municípios:
  • Afonso Cláudio
  • Alegre
  • Domingos Martins (distrito de Aracê)
  • Brejetuba
  • Castelo
  • Conceição do Castelo
  • Divino de São Lourenço
  • Dores do Rio Preto
  • Guaçuí
  • Ibatiba
  • Ibitirama
  • Irupi
  • Itaguaçu
  • Itarana
  • Iúna
  • Jerônimo Monteiro
  • Laranja da Terra
  • Muniz Freire
  • Venda Nova do Imigrante

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