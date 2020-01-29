Chuva de granizo atinge Divino de São Lourenço, na região do Caparaó

O município de Divino de São Lourenço, na Região do Caparaó, registrou mais chuva nesta quarta-feira (29). No final da tarde, uma forte tempestade com direito a granizo atingiu a cidade. Nos vídeos enviados para A Gazeta é possível ver, inclusive, a força dos ventos. A cidade já havia sofrido com as fortes chuvas das últimas semanas.
De acordo com a Defesa Civil municipal, a chuva terminou antes das 18h e não causou consequências graves como desabamentos ou deslizamentos. Tivemos registros de queda de algumas árvores. Agora já parou de chover e a situação está tranquila, informou o coordenador Wellynton Antonei.
AVISO DE ATENÇÃO PARA REGIÕES DO SUL DO ES
De acordo com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), há previsão de chuvas intensas, com raios e vendaval, para alguns municípios de três regiões do Estado: Caparaó, Sul e Serrana. Consequentemente, é possível que as pessoas precisem se proteger dos eventuais impactos decorrentes de tempo severo.
Abaixo, você confere a lista completa desses municípios:
- Afonso Cláudio
- Alegre
- Domingos Martins (distrito de Aracê)
- Brejetuba
- Castelo
- Conceição do Castelo
- Divino de São Lourenço
- Dores do Rio Preto
- Guaçuí
- Ibatiba
- Ibitirama
- Irupi
- Itaguaçu
- Itarana
- Iúna
- Jerônimo Monteiro
- Laranja da Terra
- Muniz Freire
- Venda Nova do Imigrante