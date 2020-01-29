Chuva de granizo atinge Divino de São Lourenço, na região do Caparaó

O município de Divino de São Lourenço, na Região do Caparaó, registrou mais chuva nesta quarta-feira (29). No final da tarde, uma forte tempestade  com direito a granizo  atingiu a cidade. Nos vídeos enviados para A Gazeta é possível ver, inclusive, a força dos ventos. A cidade já havia sofrido com as fortes chuvas das últimas semanas.