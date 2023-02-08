Alunos ficam sem aula após vento levar telhado de escola em Cachoeiro

Os alunos da Escola Municipal de Educação Básica (Emeb) Anacleto Ramos, no bairro Ferroviários, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, ficaram sem aulas nesta quarta-feira (8), devido aos prejuízos causados pela chuva. Telhas que cobriam o colégio foram levadas durante o vendaval e a tempestade na tarde dessa terça-feira (7).
Com o problema, a água entrou no forro e molhou o interior do imóvel. Procurada pela reportagem, a Secretaria Municipal de Educação disse que o destelhamento aconteceu em parte do prédio, mas que a limpeza e o reparo necessários já estavam sendo feitos. A previsão é que as aulas voltem nesta quinta-feira (9).
A Defesa Civil de Cachoeiro de Itapemirim recebeu 21 chamados nessa terça-feira (7), por causa da chuva que atingiu o município. Deles, 11 foram sobre quedas ou risco de quedas de árvores e cinco destelhamentos. Além de uma residência danificada e casos potenciais de deslizamento de terra e muro.