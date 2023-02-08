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Chuva no ES

Alunos ficam sem aula após vento levar telhado de escola em Cachoeiro

Município afirmou que limpeza e reparo já estão sendo feitos nesta quarta-feira (8); previsão é que aulas retornem nesta quinta-feira (9) na Emeb Anacleto Ramos
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

08 fev 2023 às 14:31

Publicado em 08 de Fevereiro de 2023 às 14:31

Os alunos da Escola Municipal de Educação Básica (Emeb) Anacleto Ramos, no bairro Ferroviários, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, ficaram sem aulas nesta quarta-feira (8), devido aos prejuízos causados pela chuva. Telhas que cobriam o colégio foram levadas durante o vendaval e a tempestade na tarde dessa terça-feira (7).
Com o problema, a água entrou no forro e molhou o interior do imóvel. Procurada pela reportagem, a Secretaria Municipal de Educação disse que o destelhamento aconteceu em parte do prédio, mas que a limpeza e o reparo necessários já estavam sendo feitos. A previsão é que as aulas voltem nesta quinta-feira (9).
A Defesa Civil de Cachoeiro de Itapemirim recebeu 21 chamados nessa terça-feira (7), por causa da chuva que atingiu o município. Deles, 11 foram sobre quedas ou risco de quedas de árvores e cinco destelhamentos. Além de uma residência danificada e casos potenciais de deslizamento de terra e muro.

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