Decisão

Quiosque do Vitalino é demolido e vai dar lugar a posto da Guarda em Vila Velha

Estrutura estava interditada desde dezembro por irregularidades ambientais, sanitárias e perturbação do sossego

A Prefeitura de Vila Velha realizou, na tarde desta sexta-feira (16), a demolição do empreendimento conhecido como “Quiosque do Vitalino”, localizado na Praia de Itaparica. No local, será construído um novo posto da Guarda Municipal e um espaço de apoio ao atendimento de turistas.

>