Tristeza

Quem são os amigos que morreram carbonizados após acidente em Guarapari

Eduardo Alves Canal, de 26 anos, e Samuel Gustavo Ribeiro da Costa, de 23, voltavam de um passeio em Meaípe para Vila Velha quando o acidente aconteceu

Felipe Sena Repórter / [email protected]

Publicado em 12 de agosto de 2025 às 13:27

Eduardo Alves Canal, de 26 anos e Samuel Gustavo Ribeiro da Costa, de 23 anos Crédito: Acervo Pessoal

O domingo de Dia dos Pais, último dia 10, terminou em tragédia para duas famílias capixabas. Dois jovens morreram após o carro em que estavam bater em um poste e pegar fogo no bairro Lameirão, em Guarapari. As vítimas são Eduardo Alves Canal, de 26 anos, que dirigia o veículo, e Samuel Gustavo Ribeiro da Costa, de 23, que estava no banco do carona. Eles eram amigos e voltavam de um passeio quando o acidente aconteceu.

Eduardo era motorista e morava no bairro Aribiri, em Vila Velha. Ele havia ido a Meaípe, em Guarapari, para passar o Dia dos Pais com a mãe, Lusiene Alves, e o filho de cinco anos, que é autista.

Eu fui mãe e pai dele. Ele era sonhador, trabalhador, curtia a vida, sorridente, feliz. Sonho dele era que o filho tivesse tudo de melhor e que fosse atendido por tudo que ele tinha direito Lusiene Alves Mãe de Eduardo

Eduardo trabalhava para uma distribuidora de bebidas e era muito ligado à família. O filho dele ainda não foi informado sobre a morte do pai. A família aguarda a orientação de uma psicóloga para dar a notícia ao menino no momento mais adequado.

Minha família está dilacerada. A ficha não caiu, porque ele era muito novo, tinha uma vida inteira pela frente. Eu não consigo dormir desde domingo. Mas, graças a Deus, tenho recebido muito apoio de amigos e dos amigos dele Lusiene Alves Mãe de Eduardo

Eduardo Alves Canal, de 26 anos, morreu em um acidente em Guarapari Crédito: Acervo pessoal

Leia mais Homens morrem após carro bater em poste e fios caírem sobre veículo em Guarapari

Samuel Gustavo, a outra vítima do acidente, morava em Meaípe – era vizinho de Lusiene, mãe de Eduardo. Ele vivia com a esposa na cidade capixaba, mas o casal era natural de Itaperuna, no Rio de Janeiro.

Samuel Gustavo Ribeiro da Costa, de 23 anos, também morreu no mesmo acidente em Guarapari Crédito: Acervo pessoal

Sobre o acidente

A Polícia Militar disse que o carro em que Eduardo e Samuel Gustavo estavam saiu da rodovia e bateu contra um poste. Com o impacto, a rede elétrica se rompeu e o carro pegou fogo. Imagens enviadas à reportagem mostram o veículo em chamas. O Corpo de Bombeiros informou que, após controlar o incêndio, localizou os corpos das vítimas. A Polícia Civil investiga as circunstâncias do acidente.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta