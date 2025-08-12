Quem são os amigos que morreram carbonizados após acidente em Guarapari

Publicado em 12 de agosto de 2025 às 13:27
O domingo de Dia dos Pais, último dia 10, terminou em tragédia para duas famílias capixabas. Dois jovens morreram após o carro em que estavam bater em um poste e pegar fogo no bairro Lameirão, em Guarapari. As vítimas são Eduardo Alves Canal, de 26 anos, que dirigia o veículo, e Samuel Gustavo Ribeiro da Costa, de 23, que estava no banco do carona. Eles eram amigos e voltavam de um passeio quando o acidente aconteceu.
Eduardo era motorista e morava no bairro Aribiri, em Vila Velha. Ele havia ido a Meaípe, em Guarapari, para passar o Dia dos Pais com a mãe, Lusiene Alves, e o filho de cinco anos, que é autista.
Lusiene AlvesMãe de Eduardo
Eduardo trabalhava para uma distribuidora de bebidas e era muito ligado à família. O filho dele ainda não foi informado sobre a morte do pai. A família aguarda a orientação de uma psicóloga para dar a notícia ao menino no momento mais adequado.
Lusiene AlvesMãe de Eduardo
Samuel Gustavo, a outra vítima do acidente, morava em Meaípe – era vizinho de Lusiene, mãe de Eduardo. Ele vivia com a esposa na cidade capixaba, mas o casal era natural de Itaperuna, no Rio de Janeiro.
A Polícia Militar disse que o carro em que Eduardo e Samuel Gustavo estavam saiu da rodovia e bateu contra um poste. Com o impacto, a rede elétrica se rompeu e o carro pegou fogo. Imagens enviadas à reportagem mostram o veículo em chamas. O Corpo de Bombeiros informou que, após controlar o incêndio, localizou os corpos das vítimas. A Polícia Civil investiga as circunstâncias do acidente.
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta
A Gazeta integra o