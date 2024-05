Ação solidária

Promotor do ES doa livros para sorteio de biblioteca em ajuda ao RS

Campanha coordenada por desembargador federal, com participação de professores de Direito de todo o país, já arrecadou mais de 200 livros para sorteio entre doadores para vítimas das chuvas no estado Gaúcho

Com chuva, parte de barragem se rompe no Rio Grande do Sul; outra represa tem risco de colapso. (Reprodução/Redes Sociais)

Profissionais da área jurídica se uniram em uma campanha para ajudar as vítimas das inundações do Rio Grande do Sul. Quem fizer uma doação a partir de R$ 20 concorre a uma biblioteca jurídica com mais de 200 livros, doados por professores de Direito de todo o país, entre eles, o promotor de Justiça, Rodrigo Monteiro, de Vitória.

O promotor explica que a campanha é coordenada pelo desembargador federal William Douglas, do TRF2, com jurisdição no Rio de Janeiro e no Espírito Santo.

“Vou doar quatro livros escritos por mim, mas já são mais de 200 professores participando. Quem receber, vai ter até trabalho para guardar tudo em casa, porque o número (de livros e participantes) está crescendo", aponta.

Ele explica que, em cerca de uma semana, milhares de reais foram arrecadados, sendo utilizados para compra de querosene para as aeronaves que estão fazendo os resgates, compra de cestas básicas, fraldas descartáveis, água e aluguel de banheiro químico para os voluntários.

“O sorteio da campanha é no dia 15 de maio. Basta fazer o pix e colocar seus dados pessoais (no campo de observações). Ele (desembargador) vai reunir os nomes que transferiram e fazer o sorteio. Vai ter live, tudo com bastante transparência.”

Como participar

Faça um pix no valor de R$ 20,00 ou mais , para a chave [email protected] (no nome do desembargador William Douglas, que coordena a campanha).

, para a chave (no nome do desembargador William Douglas, que coordena a campanha). Nas observações da transferência, informe seu nome completo e forma de contato.

