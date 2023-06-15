Projeto garante mais recursos para prevenção a desastres naturais

Câmara dos Deputados aprovou, na terça-feira (13), um projeto de lei (PL) que ajuda a garantir mais recursos para ações de prevenção a desastres naturais e ambientais, como chuvas e deslizamentos de terra. O texto prevê que 5% da arrecadação da União com multas aplicadas por crimes contra o meio ambiente e com acordos de reparação de danos socioambientais sejam direcionados ao Fundo Nacional para Calamidades Públicas, Proteção e Defesa Civil (Funcap).

TV Gazeta, sobre a importância da proposta. Autor do projeto, que agora será encaminhado ao Senado , o deputado federal Gilson Daniel (Podemos-ES) conversou com os apresentadores Mário Bonella e Fabíola de Paula, no Bom dia ES, dasobre a importância da proposta.

Estragos provocados por chuvas em Viana Crédito: Carlos Alberto Silva

Para exemplificar, o deputado citou os recursos que serão pagos por empresas como compensação pelo rompimento da barragem de Mariana (MG). O montante, estimado entre R$ 3 bilhões e R$ 5 bilhões, será dividido entra a União e os Estados do Espírito Santo e de Minas Gerais. Caso o projeto do qual é autor seja sancionado, 5% desse valor – entre R$ 150 milhões e R$ 250 milhões – terão de ser destinados ao Funcap, para ações de prevenção a desastres.

"Quando acontece um desastre, o governo faz a contrarresposta. Ou seja, ajuda o município a limpar os estragos e a se reconstruir. Mas não há, no Brasil, ações de prevenção. Esse projeto vem para que a gente possa ter recursos para prevenir, para poder apoiar os municípios a fazer um plano de redução de risco, antes que aconteça o desastre", explica Gilson Daniel.

Ainda de acordo com o deputado, o projeto também permite que Estados e municípios criem seus próprios fundos para a prevenção de desastres naturais, que contarão com recursos do Funcap.

"A ideia é que a gente possa fazer o plano de redução de risco de todas as cidades brasileiras", afirma.

Gilson Daniel é autor do projeto de lei 920/23 Crédito: Pablo Valadares/Câmara

Gilson Daniel acrescentou que pretende propor uma emenda ao projeto que possibilite o uso do fundo para a construção de moradias populares pelo Minha Casa, Minha Vida para tirar famílias de locais de risco.