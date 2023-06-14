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Reajuste de até 31,86%

Cidade do ES aumenta salário de prefeito, vice, secretários e vereadores

Câmara aprovou aumento para os agentes políticos do município, que passa a valer a partir de 2025; confira os novos valores
Ednalva Andrade

Ednalva Andrade

Publicado em 

14 jun 2023 às 19:25

Publicado em 14 de Junho de 2023 às 19:25

Os vereadores de Santa Leopoldina aprovaram, por unanimidade, aumento do salário para os cargos de prefeito, vice-prefeito, secretários municipais e vereadores para a legislatura de 2025 a 2028. As novas remunerações foram aprovadas em sessão realizada nesta quarta-feira (14), com reajustes que variam de 12,58% a 31,86% em relação aos valores atuais recebidos pelos agentes políticos do município.
Embora tenha recebido o menor índice de reajuste – 12,58% –, o salário do prefeito continua o mais alto e será de R$ 18 mil a partir de 2025. Já o maior aumento foi para os secretários municipais: 31,86%. Eles passarão a receber o mesmo valor que os vereadores de Santa Leopoldina na próxima legislatura: R$ 6.874,71. Atualmente, os vereadores ganham R$ 5.978,01 e os secretários municipais, R$ 5.213,37.
Santa Leopoldina
Região central de Santa Leopoldina Crédito: Carlos Alberto Silva
O texto do Projeto de Lei 23/2023, de autoria da Mesa Diretora da Câmara de Santa Leopoldina, ainda prevê um salário diferenciado para o presidente da Casa, no valor de R$ 7.874,71 , equivalente a R$ 1 mil acima dos demais parlamentares.
O único vereador a se manifestar durante a votação foi Sérgio Lago (PDT), relator na Comissão de Justiça e Redação de Leis e vice-presidente da Casa. Ele detalhou os valores que estavam em votação e destacou que o projeto foi conduzido de forma transparente, tendo sido lido na sessão anterior e votado nesta quarta-feira (14).
Cidade do ES aumenta salário de prefeito, vice, secretários e vereadores
O projeto foi aprovado por todos os vereadores presentes. Dos nove parlamentares, apenas o vereador Valdemiro Barth (PSDB) estava ausente na sessão. Confira os valores aprovados abaixo:
A proposta ainda precisa passar pela análise do prefeito do município, que tem prazo regimental de 15 dias para sancionar ou vetar o texto a partir do recebimento do projeto aprovado.
De acordo com dados informados pela Mesa Diretora da Casa, o aumento do subsídio dos vereadores terá impacto financeiro previsto no valor de R$ 881.870,35 somente para o ano de 2025.

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