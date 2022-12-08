Professora de inglês baleada em ataque a escolas em Aracruz deixa a UTI

Baleada durante o ataque a duas escolas de Aracruz no último dia 25, a professora de inglês Degina Fernandes, de 37 anos, segue em recuperação e saiu da Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Ela agora está em leito semi-intensivo no Hospital Estadual Doutor Jayme Santos Neves, na Serra, conforme informação do boletim da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), divulgado na manhã desta quinta-feira (8).
Degina já havia sido extubada na terça-feira (6), dando sinais de melhora. O estado de saúde dela agora é considerado estável.
Agora não há mais vítimas do ataque hospitalizadas em UTI. Outra professora, de 51 anos, que está no mesmo hospital que Degina e não teve o nome divulgado, segue em estado estável em leito de enfermaria. A estudante Thais Pessotti da Silva, de 14 anos, deixou a UTI nesta quarta-feira (7) e está em estado estável no setor semi-intensivo do Hospital Infantil de Vitória.
Aluno e professora de português já tiveram alta
Outras vítimas se recuperaram e receberam alta médica nos últimos dias. Um estudante de 11 anos, baleado no abdômen, saiu do Hospital Infantil de Vitória no último sábado (3). A professora de português Sandra Regina Guimarães, de 58 anos, que havia sido atingida nos membros inferiores do corpo, teve alta na sexta (2).
Ataque deixou quatro mortos
Na sexta-feira (25), ainda no local do crime, três pessoas perderam a vida: duas professoras e uma estudante. Depois, durante a tarde de sábado (26), a quarta vítima, também docente, morreu. Ela chegou a passar por uma cirurgia no Hospital Estadual Doutor Jayme dos Santos Neves, na Serra, mas não resistiu.
- Cybelle Passos Bezerra, de 45 anos
- Maria da Penha Banhos, de 48 anos
- Selena Sagrillo Zuccolotto, de 12 anos
- Flávia Amboss Merçon Leonardo, de 38 anos