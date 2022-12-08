Professora de inglês baleada em ataque a escolas em Aracruz deixa a UTI

Outras vítimas se recuperaram e receberam alta médica nos últimos dias. Um estudante de 11 anos, baleado no abdômen, saiu do Hospital Infantil de Vitória no último sábado (3). A professora de português Sandra Regina Guimarães, de 58 anos, que havia sido atingida nos membros inferiores do corpo, teve alta na sexta (2).

Na sexta-feira (25), ainda no local do crime, três pessoas perderam a vida: duas professoras e uma estudante. Depois, durante a tarde de sábado (26), a quarta vítima, também docente, morreu. Ela chegou a passar por uma cirurgia no Hospital Estadual Doutor Jayme dos Santos Neves, na Serra, mas não resistiu.