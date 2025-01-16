Prefeitura realiza ação de combate a caramujos em praias de Anchieta

Equipes da Prefeitura de Anchieta realizam controle de caramujos nas praias de Anchieta Crédito: Divulgação/Prefeitura Municipal de Anchieta

Os caramujos se tornaram uma preocupação na Praia Central de Anchieta, no litoral Sul do Estado. Nesse sentido, a prefeitura municipal de Anchieta iniciou o trabalho de remoção manual dos moluscos nesta quarta-feira (15), em uma ação integrada por meio das Secretarias de Saúde, Meio Ambiente e Infraestrutura, para garantir o controle da espécie na área de restinga. A ação foi planejada a fim de promover equilíbrio entre a preservação e o controle da população de animais.

A proliferação desenfreada pode resultar em desequilíbrio ambiental e na disseminação de doenças, como a Meningite eosinofílica, doença grave que pode levar à morte . A prefeitura de Anchieta solicitou à população que evite o manuseio de caramujos e notifique qualquer ocorrência à vigilância de saúde ou às equipes de fiscalização do município.

O que fazer ao encontrar um caramujo?

De acordo com o médico veterinário da Vigilância em Zoonoses, Romeu De Podestá, nem todos os caramujos transmitem doenças, mas algumas espécies podem ser vetores, como o caramujo africano (Achatina fulica), que transmite o parasita Angiostrongylus cantonensis, causador de meningite eosinofílica. Ainda assim, caso seja necessário removê-lo de algum local, é importante evitar o contato direto.