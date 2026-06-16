Projeto do Canal Bigossi é alterado e parque fica para 2º semestre em Vila Velha

Prevista para ser concluída no final de 2025, a obra do parque linear do Canal Bigossi, nas imediações do Terminal de Vila Velha, só deve ser entregue no segundo semestre deste ano. A prefeitura identificou a necessidade de ajustar o projeto às intervenções do Corredor Verde para compatibilidade entre as duas obras, levando ao atraso no cronograma.
O Corredor Verde, que contempla novas intervenções viárias, passará pelos bairros Glória, Soteco, Divino Espírito Santo, Cocal, Santa Mônica e Praia das Gaivotas. Com o avanço dos projetos executivos, afirma a Prefeitura de Vila Velha, foi identificada a necessidade de ajustes de traçado, dimensões e detalhes técnicos do parque linear para garantir a integração adequada das intervenções.
"Em função dessa compatibilização, os serviços foram temporariamente interrompidos para revisão dos projetos e retomados logo em seguida. As obras seguem em andamento e serão entregues no segundo semestre deste ano", diz a administração municipal, em nota.
A ordem de serviço para as obras do parque foi dada em maio do ano passado, com a perspectiva de, até dezembro, estar disponível para os moradores da região. Mas a área está cercada de tapume enquanto os operários trabalham para finalizar a quadra de esportes e outros espaços planejados.
Batizado de Parque Linear das Famílias, a ideia é que o espaço atenda moradores de Ilha dos Ayres, Cristóvão Colombo e Divino Espírito Santo que não têm áreas públicas para o lazer. O local vai contar com campo de futebol, parque infantil, academia ao ar livre e ciclovia. O projeto é feito em parceria com o governo do Espírito Santo e tem investimento previsto de R$ 1,3 milhão.
Alternativa viária
O Corredor Verde, motivo das adequações no projeto do parque linear, é uma das principais obras de mobilidade em execução em Vila Velha, segundo a prefeitura. Com investimento de R$ 41 milhões, o projeto cria uma ligação alternativa entre o Terminal de Vila Velha e a região da orla de Itaparica, passando por dentro dos bairros e distribuindo melhor o fluxo de veículos, ciclistas e pedestres.
São cerca de 11 quilômetros de extensão e as intervenções incluem recapeamento asfáltico, implantação e revitalização de ciclovias, calçadas acessíveis, drenagem, nova sinalização e readequação viária.
"No último mês, o avanço das obras também exigiu alterações temporárias no trânsito da Avenida Capixaba, entre as avenidas João Mendes e Ministro Salgado Filho, para execução de serviços ligados ao Corredor Verde. Atualmente, uma das principais frentes de trabalho está concentrada na Avenida João Mendes, onde estão sendo implantadas melhorias viárias, novas rotatórias, ciclovia, calçada cidadã e requalificação urbana", descreve a prefeitura.
Outros projetos
Há outras obras de mobilidade sendo tocadas no município, como a do Canal da Costa, que também vai receber um parque linear. O projeto prevê a ampliação da capacidade de drenagem da região, implantação de galerias e a criação do parque sob a Terceira Ponte.
Uma das uma das principais frentes de trabalho está concentrada na Rua Castelo Branco, na Praia da Costa, onde a ponte existente foi demolida para adequação ao novo sistema de drenagem e ao traçado do parque linear.
Também está em andamento o projeto do Binário da Rodovia do Sol, cuja fase é de recapeamento da via, em duas faixas da esquerda. Depois, serão feitas as outras duas faixas da via, no sentido Centro, do trecho do Brasil Center ao Hospital Apart.
A obra entrou em uma nova etapa com o remanejamento da rede elétrica realizado pela EDP, incluindo a instalação de novos postes e a transferência da infraestrutura existente para permitir o avanço das obras no trecho entre a Multivix e o Boulevard Shopping. "Após a conclusão dessa etapa, os postes localizados na área de ampliação da pista serão removidos, liberando novas frentes de trabalho", diz a prefeitura.