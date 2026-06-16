Projeto do Canal Bigossi é alterado e parque fica para 2º semestre em Vila Velha

Prevista para ser concluída no final de 2025, a obra do parque linear do Canal Bigossi, nas imediações do Terminal de Vila Velha, só deve ser entregue no segundo semestre deste ano. A prefeitura identificou a necessidade de ajustar o projeto às intervenções do Corredor Verde para compatibilidade entre as duas obras, levando ao atraso no cronograma.





O Corredor Verde, que contempla novas intervenções viárias, passará pelos bairros Glória, Soteco, Divino Espírito Santo, Cocal, Santa Mônica e Praia das Gaivotas. Com o avanço dos projetos executivos, afirma a Prefeitura de Vila Velha, foi identificada a necessidade de ajustes de traçado, dimensões e detalhes técnicos do parque linear para garantir a integração adequada das intervenções.





"Em função dessa compatibilização, os serviços foram temporariamente interrompidos para revisão dos projetos e retomados logo em seguida. As obras seguem em andamento e serão entregues no segundo semestre deste ano", diz a administração municipal, em nota.