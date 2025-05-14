Canal Bigossi vai dar lugar a parque ao lado do Terminal de Vila Velha

O Canal Bigossi vai ganhar um parque linear ainda em 2025. Situado no bairro Divino Espírito Santo, nas proximidades do Terminal de Vila Velha, o complexo de lazer será erguido pela prefeitura da cidade em conjunto com o governo do Estado por R$ 1,3 milhão.

A assinatura para a ordem de serviço para construção do parque acontece nesta quarta-feira (14) e, segundo a prefeitura, as obras podem começar já na quinta-feira (15), caso a chuva dê uma trégua na Grande Vitória

“Iniciada a obra, nossa intenção é entregar o parque ainda neste ano”, destaca Menara Cavalcante, secretária de Obras e Projetos Estruturantes de Vila Velha.

Segundo Menara, a praça será feita nos moldes da obra feita no Canal da Costa, que, além do tamponamento, inclui a construção de um parque sob a alça da Terceira Ponte com áreas de lazer com pista de skate, quadra poliesportiva, campo de futebol society, quadra de tênis, parquinhos infantis, área para cães, vagas de estacionamento e espaços para eventos, alimentação e artesanato.

Batizado de Parque Linear das Famílias, o espaço sobre o Canal Bigossi terá campo de futebol, parque infantil, academia ao ar livre, ciclovia, pavimentação e paisagismo. A intenção, segundo Menara, é que o parque atenda principalmente a moradores dos bairros Ilha dos Ayres, Divino Espírito Santo e Cristóvão Colombo.