Prefeitura de Cariacica adota ações preventivas após contaminação no Santa Rita

Em função desse quadro epidemiológico, pacientes que chegam às unidades municipais com quadro respiratório são isoladas e passam por exames para avaliação da situação clínica

Publicado em 25 de outubro de 2025 às 17:26

Pronto Atendimento de Alto Lage, em Cariacica: pacientes com sintomas respiratórios foram atendidas na unidade Crédito: Archimedis Patricio

A Prefeitura de Cariacica passou a adotar mais medidas de prevenção de vigilância e segurança sanitária em toda a rede municipal de saúde, após o registro de casos de contaminação entre profissionais do Hospital Santa Rita, em Vitória. Em função desse quadro epidemiológico, pacientes que chegam às unidades municipais com quadro respiratório são isoladas e passam por exames para avaliação da situação clínica.

A Secretaria Municipal de Saúde de Cariacica (Semus) informou, em nota, que acompanha com atenção as investigações conduzidas pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) a respeito da possível contaminação ambiental no Hospital Santa Rita. Até o momento, não há registro de ocorrência semelhante em unidades da saúde de Cariacica.

O município reforça que mantém contato direto com a Sesa e com os hospitais da Região Metropolitana, para acompanhar a evolução das investigações e adotar todas as medidas recomendadas pelas autoridades estaduais e federais.

“A população de Cariacica não precisa alterar sua rotina de atendimento nas unidades de saúde. Todas estão funcionando normalmente, com reforço nos protocolos de segurança”, diz a nota da prefeitura.

Por fim, a prefeitura reafirma o compromisso com a saúde pública, a transparência das informações e a proteção da vida de todos os profissionais e usuários do Sistema Único de Saúde (SUS).

