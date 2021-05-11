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Retorno

Prefeitura da Serra divulga calendário de volta às aulas presenciais

Segundo a prefeitura, retorno das atividades terá escalonamento de turmas e será em formato híbrido; retornarão alunos do 1° ao 5° ano e da Educação Infantil
Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

10 mai 2021 às 21:28

Publicado em 10 de Maio de 2021 às 21:28

Aulas presenciais na Serra retornarão no dia 25 de maio
Aulas presenciais na Serra retornarão no dia 25 de maio Crédito: Fernanda Neves | Secom-PMS
A Secretaria de Educação da Serra divulgou o calendário de retorno às atividades escolares da Educação Infantil e do 1º ao 5º ano do ensino fundamental. Conforme divulgado pela pasta nesta segunda-feira (10), o modelo de ensino adotado será o híbrido, com escalonamento das turmas. A decisão, segundo a prefeitura, segue as orientações do governo do Estado, que liberou o retorno presencial em municípios classificados em risco alto de transmissão da Covid-19.
Os primeiros estudantes a retornarem às atividades presenciais serão dos 1º e 2º anos do ensino fundamental, no dia 25 de maio. Já no dia 31 de maio, voltarão às aulas os estudantes dos 3º, 4º e 5º anos também do ensino fundamental. A última etapa do retorno, programada para o dia 7 de junho, abrange crianças dos grupos 4 e 5 da educação infantil.

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Já a partir desta quarta-feira (12), inclusive, todas as unidades de ensino da rede municipal deverão voltar a abrir diariamente para atendimento à comunidade escolar. De acordo com a Prefeitura da Serra, o atendimento será realizado de segunda a sexta-feira, em horário normal de funcionamento e cumprindo os protocolos de proteção à transmissão do coronavírus.
A prefeitura destacou ainda que as outras turmas que ainda não foram contempladas no calendário de retorno às atividades presenciais deverão permanecer com as Atividades Pedagógicas Não Presenciais (APNPs) remotas.
O secretário de Educação da Serra, Alessandro Bermudes ressaltou que a decisão a respeito do retorno das aulas presencias foi tomada a partir de uma portaria conjunta estabelecida juntamente com a Secretaria de Saúde da Serra. "A Sedu e a Sesa da Serra tiveram o cuidado de unir técnicos que respaldassem uma volta segura a toda a comunidade escolar. Precisamos garantir que profissionais e estudantes estejam em um ambiente com segurança sanitária e tenham a tranquilidade para ensinar e para aprender", disse.

RESPONSÁVEIS PODERÃO DECIDIR SOBRE RETORNO PRESENCIAL

A Secretaria de Educação da Serra pontuou também que as famílias dos estudantes poderão decidir sobre o retorno presencial dos alunos ou se preferem seguir participando apenas das atividades remotas. Para isso, é necessário que pais ou responsáveis assinem o Termo de Manifestação de Interesse e entreguem na unidade escolar.

CALENDÁRIO DE VOLTA ÀS AULAS NA SERRA

Ensino Fundamental:

  • 25 de maio: 1º e 2º anos
  • 31 de maio: 3º, 4º e 5º anos

Educação Infantil:

  • 07 de junho: crianças dos grupos 4 e 5

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