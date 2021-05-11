Prefeitura da Serra divulga calendário de volta às aulas presenciais

Aulas presenciais na Serra retornarão no dia 25 de maio Crédito: Fernanda Neves | Secom-PMS

Os primeiros estudantes a retornarem às atividades presenciais serão dos 1º e 2º anos do ensino fundamental, no dia 25 de maio. Já no dia 31 de maio, voltarão às aulas os estudantes dos 3º, 4º e 5º anos também do ensino fundamental. A última etapa do retorno, programada para o dia 7 de junho, abrange crianças dos grupos 4 e 5 da educação infantil.

Já a partir desta quarta-feira (12), inclusive, todas as unidades de ensino da rede municipal deverão voltar a abrir diariamente para atendimento à comunidade escolar. De acordo com a Prefeitura da Serra, o atendimento será realizado de segunda a sexta-feira, em horário normal de funcionamento e cumprindo os protocolos de proteção à transmissão do coronavírus.

A prefeitura destacou ainda que as outras turmas que ainda não foram contempladas no calendário de retorno às atividades presenciais deverão permanecer com as Atividades Pedagógicas Não Presenciais (APNPs) remotas.

O secretário de Educação da Serra, Alessandro Bermudes ressaltou que a decisão a respeito do retorno das aulas presencias foi tomada a partir de uma portaria conjunta estabelecida juntamente com a Secretaria de Saúde da Serra. "A Sedu e a Sesa da Serra tiveram o cuidado de unir técnicos que respaldassem uma volta segura a toda a comunidade escolar. Precisamos garantir que profissionais e estudantes estejam em um ambiente com segurança sanitária e tenham a tranquilidade para ensinar e para aprender", disse.

RESPONSÁVEIS PODERÃO DECIDIR SOBRE RETORNO PRESENCIAL

A Secretaria de Educação da Serra pontuou também que as famílias dos estudantes poderão decidir sobre o retorno presencial dos alunos ou se preferem seguir participando apenas das atividades remotas. Para isso, é necessário que pais ou responsáveis assinem o Termo de Manifestação de Interesse e entreguem na unidade escolar.

CALENDÁRIO DE VOLTA ÀS AULAS NA SERRA

Ensino Fundamental:

25 de maio: 1º e 2º anos

1º e 2º anos 31 de maio: 3º, 4º e 5º anos

Educação Infantil: