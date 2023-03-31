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Após esgoto

Praia da Guarderia segue imprópria para banho pelo 2° fim de semana seguido

Nova classificação de balneabilidade foi divulgada nesta quinta (30) e vale até o dia 6 de abril; placa foi colocada dias após o despejo de esgoto ocasionado por uma pane no sistema da Cesan

Publicado em 31 de Março de 2023 às 13:48

Alberto Borém

Alberto Borém

Publicado em 

31 mar 2023 às 13:48
Esgoto sendo despejado na Praia da Guarderia, em Vitória
Esgoto sendo despejado na Praia da Guarderia, em Vitória Crédito: Ricardo Medeiros
Pelo segundo fim de semana seguido, a Praia da Guarderia, em Vitória, estará sinalizada com uma placa vermelha da prefeitura, indicando que o local está impróprio para banho. A nova classificação da balneabilidade foi divulgada nesta quinta (30) e vale até o dia 6 de abril. A placa foi colocada dias após o despejo de esgoto ocasionado por uma pane no sistema da Companhia Espírito Santense de Saneamento (Cesan), assunto acompanhado de perto por A Gazeta desde o início. Segundo a prefeitura, a bandeira vermelha segue no local como medida de prevenção.
Imagens feitas pelo fotógrafo Ricardo Medeiros mostram o material chegando até a região da praia por meio de um duto. Após a primeira reportagem sobre o assunto ser publicada, a Cesan informou que "o sistema de monitoramento da elevatória da Praia do Canto, que bombeia esgoto sanitário para a estação de tratamento de Mulembá, sofreu um pico de energia que desarmou o sistema de proteção elétrica". A companhia garantiu que religou "imediatamente" o equipamento, que voltou a operar normalmente
Conforme divulgado no site da Prefeitura de Vitória, estão atualmente impróprios para banho os pontos 12 (que fica a 100 metros da ponte da Ilha do Frade) e 12A, na praia da Guarderia. Há outros dois pontos com bandeira vermelha na Enseada do Suá, totalizando quatro locais impróprios na capital.
Pontos impróprios para banho na Praia da Guarderia, em Vitória
Pontos impróprios para banho na Praia da Guarderia, em Vitória Crédito: Reprodução | Prefeitura de Vitória
A classificação da balneabilidade é a indicação da qualidade das águas destinadas à recreação de contato direto e prolongado, como natação, mergulho e lazer. É realizada, em regime de rotina semanal, por meio da coleta de amostras de águas e análise laboratorial.
A Secretaria do Meio Ambiente de Vitória classifica a qualidade das águas como:
  • Próprias (bandeira verde)
  • Impróprias (bandeira vermelha)
  • Interditadas (bandeira amarela)
Com a classificação, a recomendação é que os banhistas não entrem na água na Praia da Guarderia. Outros pontos da Enseada do Suá, Ilha do Boi, Jardim da Penha e Jardim Camburi estão com bandeira verde, ou seja, próprios para banho.

Cesan foi multada em R$2,5 milhões por esgoto na praia

A Prefeitura de Vitória anunciou que emitiu, na segunda-feira (27), uma multa no valor de R$ 2,5 milhões contra a Companhia Espírito-Santense de Saneamento (Cesan) pelo vazamento de esgoto na Praia de Guarderia.
Uma semana após a constatação de que o esgoto estava desaguando em uma praia de intensa movimentação de capixabas e até turistas, a Prefeitura de Vitória informou à reportagem de A Gazeta o valor da multa e detalhou que a infração considera a degradação ambiental ocorrida na região.
A Praia da Guarderia integra a Área de Proteção Ambiental Baía das Tartarugas. Em nota, a prefeitura ainda detalhou que a multa considera artigos do código ambiental do município e decreto federal, ambos proibindo qualquer degradação do meio ambiente.

O que ainda não se sabe sobre o esgoto na Praia da Guarderia

A placa de cor vermelha indicando que a Praia da Guarderia está imprópria foi colocada dias após a Prefeitura de Vitória constatar a presença do esgoto no local. Inicialmente, a ideia era evitar que banhistas entrassem na água.
A reportagem de A Gazeta procurou a prefeitura nesta sexta-feira (31) para saber o que foi encontrado na água e se ficou comprovado que o esgoto comprometeu a qualidade da Praia da Guarderia.
Em nota, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente explicou que, ainda como medida preventiva, continuam impróprios para banho os pontos 12 e 12A.
"Os dois locais permanecerão com estas indicações até que novas análises que estão sendo feitas concluam pela liberação dos dois pontos para o banho. Um novo resultado estará disponível em 6 de abril", informa a nota.
A reportagem também procurou a Cesan para saber se alguma ação foi promovida para limpeza da água na Praia da Guarderia. A Gazeta também perguntou se a multa emitida pela prefeitura foi paga ou se a Cesan deve recorrer. Em nota enviada, Cesan informou apenas que "o monitoramento e o controle de balneabilidade são de competência municipal", sem detalhar sobre ações de limpeza e a multa emitida.
Praia da Guarderia segue imprópria para banho pelo segundo fim de semana seguido

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