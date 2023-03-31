Praia da Guarderia segue imprópria para banho pelo 2° fim de semana seguido

Pelo segundo fim de semana seguido, a Praia da Guarderia, em Vitória, estará sinalizada com uma placa vermelha da prefeitura, indicando que o local está impróprio para banho. A nova classificação da balneabilidade foi divulgada nesta quinta (30) e vale até o dia 6 de abril. A placa foi colocada dias após o despejo de esgoto ocasionado por uma pane no sistema da Companhia Espírito Santense de Saneamento (Cesan), assunto acompanhado de perto por A Gazeta desde o início. Segundo a prefeitura, a bandeira vermelha segue no local como medida de prevenção.
Imagens feitas pelo fotógrafo Ricardo Medeiros mostram o material chegando até a região da praia por meio de um duto. Após a primeira reportagem sobre o assunto ser publicada, a Cesan informou que "o sistema de monitoramento da elevatória da Praia do Canto, que bombeia esgoto sanitário para a estação de tratamento de Mulembá, sofreu um pico de energia que desarmou o sistema de proteção elétrica". A companhia garantiu que religou "imediatamente" o equipamento, que voltou a operar normalmente
Conforme divulgado no site da Prefeitura de Vitória, estão atualmente impróprios para banho os pontos 12 (que fica a 100 metros da ponte da Ilha do Frade) e 12A, na praia da Guarderia. Há outros dois pontos com bandeira vermelha na Enseada do Suá, totalizando quatro locais impróprios na capital.
A classificação da balneabilidade é a indicação da qualidade das águas destinadas à recreação de contato direto e prolongado, como natação, mergulho e lazer. É realizada, em regime de rotina semanal, por meio da coleta de amostras de águas e análise laboratorial.
A Secretaria do Meio Ambiente de Vitória classifica a qualidade das águas como:
- Próprias (bandeira verde)
- Impróprias (bandeira vermelha)
- Interditadas (bandeira amarela)
Com a classificação, a recomendação é que os banhistas não entrem na água na Praia da Guarderia. Outros pontos da Enseada do Suá, Ilha do Boi, Jardim da Penha e Jardim Camburi estão com bandeira verde, ou seja, próprios para banho.
Cesan foi multada em R$2,5 milhões por esgoto na praia
A Prefeitura de Vitória anunciou que emitiu, na segunda-feira (27), uma multa no valor de R$ 2,5 milhões contra a Companhia Espírito-Santense de Saneamento (Cesan) pelo vazamento de esgoto na Praia de Guarderia.
Uma semana após a constatação de que o esgoto estava desaguando em uma praia de intensa movimentação de capixabas e até turistas, a Prefeitura de Vitória informou à reportagem de A Gazeta o valor da multa e detalhou que a infração considera a degradação ambiental ocorrida na região.
A Praia da Guarderia integra a Área de Proteção Ambiental Baía das Tartarugas. Em nota, a prefeitura ainda detalhou que a multa considera artigos do código ambiental do município e decreto federal, ambos proibindo qualquer degradação do meio ambiente.
O que ainda não se sabe sobre o esgoto na Praia da Guarderia
A placa de cor vermelha indicando que a Praia da Guarderia está imprópria foi colocada dias após a Prefeitura de Vitória constatar a presença do esgoto no local. Inicialmente, a ideia era evitar que banhistas entrassem na água.
A reportagem de A Gazeta procurou a prefeitura nesta sexta-feira (31) para saber o que foi encontrado na água e se ficou comprovado que o esgoto comprometeu a qualidade da Praia da Guarderia.
Em nota, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente explicou que, ainda como medida preventiva, continuam impróprios para banho os pontos 12 e 12A.
"Os dois locais permanecerão com estas indicações até que novas análises que estão sendo feitas concluam pela liberação dos dois pontos para o banho. Um novo resultado estará disponível em 6 de abril", informa a nota.
A reportagem também procurou a Cesan para saber se alguma ação foi promovida para limpeza da água na Praia da Guarderia. A Gazeta também perguntou se a multa emitida pela prefeitura foi paga ou se a Cesan deve recorrer. Em nota enviada, Cesan informou apenas que "o monitoramento e o controle de balneabilidade são de competência municipal", sem detalhar sobre ações de limpeza e a multa emitida.
Praia da Guarderia segue imprópria para banho pelo segundo fim de semana seguido