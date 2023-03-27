Entidades que atendem idosos tiveram os recursos liberados neste mês Crédito: Pixabay

A Gazeta desde o final de 2022. Associações filantrópicas que prestam serviços em Vitória receberam, neste mês, quase R$ 2 milhões da prefeitura . O dinheiro havia sido destinado às entidades por emendas parlamentares, mas dependia que a gestão municipal liberasse os recursos, que ficaram travados, em algumas situações, por cerca de dois anos. O caso vinha sendo acompanhado pordesde o final de 2022.

A Secretaria Municipal de Assistência Social (Semas) informa, em nota, que repassou o valor integral das emendas parlamentares à Organização da Sociedade Civil (OSC) Vitória Down, no valor de R$ 646.307,85, em 20 de março. Também foram contempladas, neste mês, as seguintes instituições:

Associação dos Amigos dos Autistas do Estado do Espírito Santo (Amaes): R$ 579.171,00



Instituto Luiz Braille do Espírito Santo (Ilbes): R$ 106.604,76



Sociedade de Assistência à Velhice Desamparada (Asilo): R$ 100.000,00



Sociedade Cultural e Beneficente Monsenhor Alonso (Lar do Idoso): R$ 200.365,00



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Vitória (Apae): R$ 150.000,00



Fundação Beneficente Praia do Canto (FBPC): R$ 149.821,68 (processo encaminhado para liquidação e pagamento na sexta-feira, dia 24)



Embaixador da Vitória Down, Marcel Carone confirma que a entidade recebeu os recursos que lhe eram devidos. "Houve uma mobilização muito grande por parte da prefeitura, da assistência social. Principalmente depois que foi veiculado em A Gazeta, essa luz foi jogada no problema, para que a sociedade tivesse ciência do que estava acontecendo", pontua.

Além das entidades se mobilizando, os vereadores Vinícius Simões (Cidadania), Karla Coser (PT) e André Moreira (Psol) chegaram a assinar um pedido de instalação de CPI caso as verbas não fossem liberadas.

Your browser does not support the audio element. Associações recebem verba que estava parada na Prefeitura de Vitória

Eles também estiveram à frente de uma audiência pública , realizada no final de fevereiro, para discutir o problema que se arrastava em alguns casos, havia dois anos. Durante o encontro, houve questionamentos e tentativas de esclarecer por que o dinheiro, enviado via emendas por deputados federais e senadores para as organizações, estava parado nos cofres da prefeitura desde 2021.

Sete instituições, que dão assistência a idosos, pessoas com deficiência e outras condições especiais, vinham sendo afetadas pelo não repasse.

Para Marcel Carone, ainda resta a dúvida se vai ser mantida a postura adotada pela prefeitura que, em março, acelerou a tramitação dos processos das entidades para liberação dos recursos, após longo período de paralisação.

"A gente não sabe se a estrutura é permanente ou se foi algo pontual, só por conta da pressão, da visibilidade da imprensa, do movimento que os vereadores fizeram de CPI. A gente aguarda, espera, monitora para ver se a prefeitura se mantém com essa postura de realmente atender os interesses dos munícipes de Vitória, proporcionando um trabalho de qualidade e eficiente para entregar aquilo que a cidade precisa", frisa.

Ainda em nota, a Semas diz que reconhece a importância das emendas parlamentares para o fortalecimento da rede socioassistencial e afirma que está se empenhando em fazer os repasses de recursos, conforme a Lei 13.019. A secretaria segue pontuando as exigências para poder destinar o dinheiro às entidades.

Para que os recursos provenientes de emendas parlamentares sejam enviados do governo federal para o município, explica a Semas, existe a necessidade de seguir o que determina a Portaria 580/2020 — que é o envio de uma proposta da OSC para uso do recurso —, cadastrar a emenda no Sistema de Gestão de Transferências Voluntárias (SIGTV), apresentar ao Conselho Municipal de Assistência Social para deliberar e aguardar o repasse do recurso federal.

"Outra etapa é seguir o que determina a Lei Federal 13.019/2014, e suas alterações, bem como o Decreto Municipal 17.340/2018, e suas alterações, e formalizar um Termo de Colaboração para repasse de recurso. Antes da liberação, a OSC tem que apresentar uma relação de documentos, incluindo um plano de trabalho e, a partir daí, iniciar o procedimento de formalização. A apresentação da documentação, também, deve seguir as normas técnicas especificadas nos regulamentos citados, bem como na Política Nacional de Assistência Social. Só após a OSC atender a todas as determinações do regulamento, é possível dar sequência aos trâmites internos no município e, consequentemente, formalizar a parceria e repassar os recursos", cita a nota.

Na audiência pública de fevereiro, associações afirmaram cumprir o que a legislação estabelece e que, no Estado e em outros municípios, a tramitação é mais rápida que na Capital.