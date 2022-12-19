Ponte é liberada após nível do Rio Cricaré diminuir em Nova Venécia

Ponte no Centro de Nova Venécia é interditada devido ao nível do Rio Cricaré Crédito: Prefeitura de Nova Venécia

Devido ao aumento do nível e o risco de inundação do Rio Cricaré, em Nova Venécia , no Noroeste do Espírito Santo, a ponte Cristiano Dias Lopes, que corta o Centro do município, ficou interditada na tarde desta segunda-feira (19). A informação foi confirmada pelo coordenador da Defesa Civil Municipal, Alderiones Leite. Na manhã desta terça-feira (20), o nível do rio baixou e a ponte foi novamente liberada. Não há mais pontos de alagamentos nas proximidades.

Ponte no Centro de Nova Venécia é interditada devido ao nível do Rio Cricaré Crédito: Prefeitura de Nova Venécia

O coordenador informou que às 18h desta segunda-feira (19) seria feita uma análise para verificar o nível do rio novamente, e fazer a liberação da ponte. Segundo ele, há outras duas pontes na cidade, a segunda ponte Afonso Cremasco e a passarela, que estão sendo monitoradas e seguem com o fluxo normal.

“Pedimos a população para tomar cuidado, pois essa instabilidade pode ocasionar riscos de corte de energia elétrica e queda de árvores, entre outros. Não deixe veículos estacionados em locais que possam ocasionar perigo e evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada durante esse período”, disse o chefe da Defesa Civil.

Chuva no município

Segundo a Defesa Civil, a Rua Colatina e a Avenida São Mateus no município ficaram alagadas. A água chegou a entrar nas casas de alguns moradores. Até o momento não há desabrigados ou desalojados no município.