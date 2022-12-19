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Ponte é liberada após nível do Rio Cricaré diminuir em Nova Venécia

Após ser totalmente interditada por risco de inundação, ponte foi liberada na manhã desta terça-feira (20) e não há mais pontos de alagamentos nas proximidades.

Publicado em 19 de Dezembro de 2022 às 16:15

Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

19 dez 2022 às 16:15
Ponte no Centro de Nova Venécia é interditada devido ao nível do Rio Cricaré Crédito: Prefeitura de Nova Venécia
Devido ao aumento do nível e o risco de inundação do Rio Cricaré, em  Nova Venécia, no Noroeste do Espírito Santo, a ponte Cristiano Dias Lopes, que corta o Centro do município, ficou interditada na tarde desta segunda-feira (19). A informação foi confirmada pelo coordenador da Defesa Civil Municipal, Alderiones Leite. Na manhã desta terça-feira (20), o nível do rio baixou e a ponte foi novamente liberada. Não há mais pontos de alagamentos nas proximidades.
Ponte no Centro de Nova Venécia é interditada devido ao nível do Rio Cricaré
Ponte no Centro de Nova Venécia é interditada devido ao nível do Rio Cricaré Crédito: Prefeitura de Nova Venécia
O coordenador informou que às 18h desta segunda-feira (19) seria feita uma análise para verificar o nível do rio novamente, e fazer a liberação da ponte. Segundo ele, há outras duas pontes na cidade, a segunda ponte Afonso Cremasco e a passarela, que estão sendo monitoradas e seguem com o fluxo normal.
“Pedimos a população para tomar cuidado, pois essa instabilidade pode ocasionar riscos de corte de energia elétrica e queda de árvores, entre outros. Não deixe veículos estacionados em locais que possam ocasionar perigo e evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada durante esse período”, disse o chefe da Defesa Civil.

Chuva no município

Nova Venécia é a cidade onde mais choveu no Brasil em 24 horas. A previsão do tempo indica que pode chover mais nas próximas horas. Além do risco de inundação do Rio Cricaré, há alertas também para o rompimento de represas.
Segundo a Defesa Civil, a Rua Colatina e a Avenida São Mateus no município ficaram alagadas. A água chegou a entrar nas casas de alguns moradores. Até o momento não há desabrigados ou desalojados no município.

Atualização

20/12/2022 - 10:04
Após a confirmação de que o nível do Rio Cricaré diminuiu e a ponte no Centro do município foi liberada para o fluxo de veículos, o texto e o título desta matéria foram atualizados.

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