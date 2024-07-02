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Em família

Policial se aposenta e passa nome dele na PRF para a filha; veja o vídeo

Wando Henrique Baraldi de Oliveira e Bruna Manfredini de Oliveira Baraldi eram o único registro que se tinha de pai e filha que dividiam a profissão de policial rodoviário federal em todo o Brasil
Mariana Lopes

Mariana Lopes

Publicado em 

02 jul 2024 às 17:51

Publicado em 02 de Julho de 2024 às 17:51

Após 20 anos dedicados à Polícia Rodoviária Federal (PRF), o inspetor Wando Henrique Baraldi de Oliveira anunciou oficialmente a aposentadoria dele na corporação nessa segunda-feira (1). Como legado, o agora ex-policial passou o nome de exercício na PRF para a filha, a também policial rodoviária Bruna Manfredini de Oliveira Baraldi, de 35 anos. 
A história de Wando e Bruna foi noticiada por A Gazeta em setembro do ano passado. Juntos, os dois eram o único registro de pai e filha que dividiam a profissão de policial rodoviário federal em todo o Brasil.

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Pai e filha formam parceria inédita no Brasil em posto da PRF no ES

A última missão do inspetor Wando antes de aposentar a farda foi participar de um aniversário surpresa para uma menina de 15 anos, em uma escola da Serra, na última sexta-feira (28). Coincidentemente, essa também foi a última oportunidade para que pai e filha trabalhassem juntos. 
Segundo Bruna, ao longo dos três anos em que está na profissão, foram poucas as oportunidades em trabalhar com o pai, já que ela atua em um posto da PRF em Linhares, no Norte do Estado, enquanto ele atuava na Grande Vitória
"Por trabalhar em postos diferentes, nós aproveitávamos qualquer oportunidade para trabalharmos juntos. Fomos convocados pela PRF a participar de um aniversário surpresa de uma menina de 15 anos, que tem o sonho de ser policial rodoviária. Coincidiu desse dia ser o último dia de trabalho dele"
Bruna Manfredini - Policial rodoviária federal
Pai e filha se destacam ao trabalharem juntos em posto da PRF em Linhares
Wando e Bruna foram destaque na TV Gazeta, em setembro de 2023 Crédito: Heber Thomaz
Com a aposentadoria de Wando, Bruna passou a utilizar o nome que era apenas do pai na corporação. Agora, ela atende por inspetora Baraldi. 
"Meu pai sempre foi uma motivação, sempre demonstrou amor pela profissão. Espero que eu consiga continuar o legado dele [...], trazer para ele um pouquinho do orgulho que ele me deu"
Bruna Manfredini - Policial rodoviária federal

Parceria inédita

O caso de Wando Baraldi e Bruna Monfardini, pelo fato de ser inédito, virou destaque em uma reportagem exibida pela TV Gazeta em setembro de 2023. 
"Da minha parte, é um prazer tê-la conosco trabalhando como profissional. Durante nossos trabalhos eu a trato como colega, mas em casa é filha", disse Wando na época. 
Na ocasião, Bruna também não escondeu o orgulho em dividir a mesma profissão com o pai.
"É um prazer dividir a minha vida pessoal e profissional com o meu pai. É algo diferente, ainda mais em uma carreira policial, o que torna tudo mais especial. A gente faz de tudo para estarmos sempre juntos pelas rodovias do País", contou.

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