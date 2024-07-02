Policial se aposenta e passa nome dele na PRF para a filha; veja o vídeo

Após 20 anos dedicados à Polícia Rodoviária Federal (PRF) , o inspetor Wando Henrique Baraldi de Oliveira anunciou oficialmente a aposentadoria dele na corporação nessa segunda-feira (1). Como legado, o agora ex-policial passou o nome de exercício na PRF para a filha, a também policial rodoviária Bruna Manfredini de Oliveira Baraldi, de 35 anos.

A Gazeta em setembro do ano passado. Juntos, os dois eram o único registro de A história de Wando e Bruna foi noticiada porem setembro do ano passado. Juntos, os dois eram o único registro de pai e filha que dividiam a profissão de policial rodoviário federal em todo o Brasil

A última missão do inspetor Wando antes de aposentar a farda foi participar de um aniversário surpresa para uma menina de 15 anos, em uma escola da Serra , na última sexta-feira (28). Coincidentemente, essa também foi a última oportunidade para que pai e filha trabalhassem juntos.

Segundo Bruna, ao longo dos três anos em que está na profissão, foram poucas as oportunidades em trabalhar com o pai, já que ela atua em um posto da PRF em Linhares , no Norte do Estado, enquanto ele atuava na Grande Vitória

"Por trabalhar em postos diferentes, nós aproveitávamos qualquer oportunidade para trabalharmos juntos. Fomos convocados pela PRF a participar de um aniversário surpresa de uma menina de 15 anos, que tem o sonho de ser policial rodoviária. Coincidiu desse dia ser o último dia de trabalho dele" Bruna Manfredini - Policial rodoviária federal

Wando e Bruna foram destaque na TV Gazeta, em setembro de 2023 Crédito: Heber Thomaz

Com a aposentadoria de Wando, Bruna passou a utilizar o nome que era apenas do pai na corporação. Agora, ela atende por inspetora Baraldi.

"Meu pai sempre foi uma motivação, sempre demonstrou amor pela profissão. Espero que eu consiga continuar o legado dele [...], trazer para ele um pouquinho do orgulho que ele me deu" Bruna Manfredini - Policial rodoviária federal

Parceria inédita

O caso de Wando Baraldi e Bruna Monfardini, pelo fato de ser inédito, virou destaque em uma reportagem exibida pela TV Gazeta em setembro de 2023.

"Da minha parte, é um prazer tê-la conosco trabalhando como profissional. Durante nossos trabalhos eu a trato como colega, mas em casa é filha", disse Wando na época.

Na ocasião, Bruna também não escondeu o orgulho em dividir a mesma profissão com o pai.