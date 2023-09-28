Pai e filha formam parceria inédita no Brasil em posto da PRF no ES

"Filho de peixe, peixinho é!", que sugere que a habilidade ou profissão de uma pessoa pode ser influenciada pelos pais. É o caso dos agentes da Na cultura popular, existe o famoso ditado, que sugere que a habilidade ou profissão de uma pessoa pode ser influenciada pelos pais. É o caso dos agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) Wando Baraldi e Bruna Monfardini. Pai e filha trabalham em conjunto em um posto da corporação na BR 101, em Linhares , no Norte do Estado.

O caso dos dois é o único registro que se tem de pai e filha que dividem a profissão de policial rodoviário federal em todo o Brasil.

"Da minha parte, é um prazer tê-la conosco trabalhando como profissional. Durante nossos trabalhos eu a trato como colega, mas em casa é filha", disse o pai.

Wando Baraldi e Bruna Monfardini, pai e fillha, são agentes da PRF no ES Crédito: Heber Thomaz

Bruna também não esconde o orgulho em dividir a mesma profissão com o pai.

"É um prazer dividir a minha vida pessoal e profissional com o meu pai. É algo diferente, ainda mais em uma carreira policial, o que torna tudo mais especial. A gente faz de tudo para estarmos sempre juntos pelas rodovias do País", contou Bruna.

Pai e filha se destacam ao trabalharem juntos em posto da PRF em Linhares

Além da admiração pela PRF, a convivência diária com o pai foi outro motivo para Bruna escolher a profissão na PRF.

"Tive muitos exemplos, experiências e histórias que ele me contava. Por viver isso de perto no meu dia a dia, fui criando em mim uma curiosidade e uma vontade de estar aqui um dia dividindo o serviço com ele" Bruna Monfardini - Policial rodoviária federal

Segundo o inspetor da PRF, Eduardo Costa Negro, o exemplo de Wando e Bruna deixará um legado na instituição.

"Temos muito orgulho em ter uma geração de uma família dedicada à polícia, a salvar pessoas e combater o crime. Traz um legado, no sentido de que a missão da polícia continua", contou.

Wando, que ingressou na PRF em 2005, já está em contagem regressiva para a aposentadoria, que ocorrerá em 2024. Por isso, pai e filha tentam aproveitar ao máximo cada momento proporcionado pela instituição.