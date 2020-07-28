Polícia investiga ossada encontrada em restinga de Itapemirim

Um crânio com uma perfuração e outros ossos foram encontrados no último domingo (26), em uma área de restinga no interior de Itapemirim, Litoral Sul do Estado. A Polícia Civil investiga o caso e, até o momento, não há identificação dos restos mortais.
Segundo a Polícia Militar, que foi acionada por um popular no final da manhã do último domingo, a ossada estava em área de restinga, na localidade do Gomes. Os ossos estavam espalhada pelo local.
O material foi coletado e encaminhado à perícia técnica do Departamento Médico Legal de Vitória, para identificar se trata-se de uma ossada humada. O resultado do laudo ainda não ficou pronto, não há um prazo para sua conclusão e somente após essa confirmação é solicitado a extração do DNA para identificar a vítima, informou a Polícia Civil por meio de nota. O caso segue sob investigação da Delegacia de Itapemirim.