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A partir de R$ 3 mil

Polícia Civil do ES leiloa mais de 60 veículos que já foram viaturas

Lances podem ser feitos desta quarta-feira (14) até o próximo dia 31, exclusivamente por meio do site www.maleiloesro.com.br; ao todo, serão leiloados 56 carros e oito motos.
Felipe Sena

Felipe Sena

Publicado em 

14 ago 2024 às 10:18

Publicado em 14 de Agosto de 2024 às 10:18

Veículos que serão leiloados pela Polícia Civil
Veículos que serão leiloados pela Polícia Civil Crédito: Divulgação Sesp
Polícia Civil do Espírito Santo (PCES) vai realizar um leilão on-line de 64 veículos que foram viaturas da corporação. Os lances são a partir de R$ 3 mil, e podem ser feitos desta quarta-feira (14) até o próximo dia 31, exclusivamente por meio do site www.maleiloesro.com.br. Ao todo, serão leiloados 56 carros e oito motos.
O leilão será exclusivamente eletrônico. No site, é possível encontrar fotos com mais detalhes sobre cada veículo. Entre os carros e motos disponíveis estão viaturas caracterizadas, que foram descaracterizadas para serem leiloadas, quanto viaturas descaracterizadas, incluindo motos usadas em investigações policiais e serviços administrativos.
Segundo a Polícia Civil, o lote de carros com menor valor de lance inicial é de um Fiat Palio, partindo de R$ 7 mil, e o maior é uma Ford Ranger, com lances começando em R$ 25 mil. Já as motos têm lances iniciais entre R$ 3 mil (Honda XRE 250 Tornado) e R$ 11 mil (Yamaha XT 660R).
Entre os modelos disponíveis estão: Fiat Palio, Ford Fiesta, Ford Focus, Ford Ecosport, Ford Courier, Renault Logan, Citroën Aircross, Ford Ranger, além de motocicletas Honda e Yamaha.

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Como participar do leilão da Polícia Civil do Espírito Santo?

Segundo a Polícia Civil, podem oferecer lances pessoas físicas, maiores de 18 anos, e jurídicas (PJ), inscritas, respectivamente, no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) e no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) do Ministério da Fazenda, e que tenham documento de identificação civil com foto. É necessário fazer um cadastro no site do leiloeiro, com antecedência mínima de 24 horas da data de encerramento dos lances.
Os interessados poderão visitar os veículos no pátio da Secretaria de Gestão e Recursos Humanos (Seger), localizada na Rua Bahia, nº 14, Bairro Jardim América, Cariacica, entre os dias 26 e 30 de agosto, de segunda a sexta-feira, das 09h às 15h.
o presidente da Comissão Permanente de Credenciamento e Leilão de Veículos da Polícia Civil do Espírito Santo, delegado Érico de Almeida Mangaravite, fez um alerta para que os interessados em dar lances tomem cuidado com golpes e verifiquem atentamente o link do site.
“Além disso, é recomendado visitar o local onde os veículos estarão disponíveis e prestar atenção ao edital, ao cronograma do leilão, e aos meios de pagamento, evitando realizar pagamentos antes da data prevista ou em contas utilizadas por golpistas", alerta o delegado. Em caso de suspeita de tentativa de golpe, o cidadão deve registrar uma ocorrência on-line no site da PCES ou entrar em contato com a Comissão pelo telefone (27) 3198-7066.

2º leilão de viaturas da Polícia Civil do Espírito Santo

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