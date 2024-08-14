Polícia Civil do ES leiloa mais de 60 veículos que já foram viaturas

Veículos que serão leiloados pela Polícia Civil Crédito: Divulgação Sesp

Polícia Civil do Espírito Santo (PCES ) vai realizar um leilão on-line de 64 veículos que foram viaturas da corporação. Os lances são a partir de R$ 3 mil, e podem ser feitos desta quarta-feira (14) até o próximo dia 31, exclusivamente por meio do site www.maleiloesro.com.br . Ao todo, serão leiloados 56 carros e oito motos.

O leilão será exclusivamente eletrônico. No site, é possível encontrar fotos com mais detalhes sobre cada veículo. Entre os carros e motos disponíveis estão viaturas caracterizadas, que foram descaracterizadas para serem leiloadas, quanto viaturas descaracterizadas, incluindo motos usadas em investigações policiais e serviços administrativos.

Segundo a Polícia Civil, o lote de carros com menor valor de lance inicial é de um Fiat Palio, partindo de R$ 7 mil, e o maior é uma Ford Ranger, com lances começando em R$ 25 mil. Já as motos têm lances iniciais entre R$ 3 mil (Honda XRE 250 Tornado) e R$ 11 mil (Yamaha XT 660R).

Entre os modelos disponíveis estão: Fiat Palio, Ford Fiesta, Ford Focus, Ford Ecosport, Ford Courier, Renault Logan, Citroën Aircross, Ford Ranger, além de motocicletas Honda e Yamaha.

Como participar do leilão da Polícia Civil do Espírito Santo?

Segundo a Polícia Civil, podem oferecer lances pessoas físicas, maiores de 18 anos, e jurídicas (PJ), inscritas, respectivamente, no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) e no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) do Ministério da Fazenda, e que tenham documento de identificação civil com foto. É necessário fazer um cadastro no site do leiloeiro , com antecedência mínima de 24 horas da data de encerramento dos lances.

Os interessados poderão visitar os veículos no pátio da Secretaria de Gestão e Recursos Humanos (Seger), localizada na Rua Bahia, nº 14, Bairro Jardim América, Cariacica, entre os dias 26 e 30 de agosto, de segunda a sexta-feira, das 09h às 15h.

o presidente da Comissão Permanente de Credenciamento e Leilão de Veículos da Polícia Civil do Espírito Santo, delegado Érico de Almeida Mangaravite, fez um alerta para que os interessados em dar lances tomem cuidado com golpes e verifiquem atentamente o link do site.

“Além disso, é recomendado visitar o local onde os veículos estarão disponíveis e prestar atenção ao edital, ao cronograma do leilão, e aos meios de pagamento, evitando realizar pagamentos antes da data prevista ou em contas utilizadas por golpistas", alerta o delegado. Em caso de suspeita de tentativa de golpe, o cidadão deve registrar uma ocorrência on-line no site da PCES ou entrar em contato com a Comissão pelo telefone (27) 3198-7066.