Soldado da Polícia Militar do ES preso por deserção é solto

Mesmo em liberdade, Fellipe continuará respondendo o processo pelo crime de deserção. No âmbito administrativo, um Conselho de Disciplina foi instaurado e segue em andamento, o que poderá ocasionar na demissão do soldado. "O policial militar deve seguir à disposição do Conselho de Disciplina, afastado da atividade operacional", esclareceu a corporação.

A reportagem entrou em contato com a Associação das Praças da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo (Aspra-ES) em busca de informações sobre os procedimentos que serão adotados a partir de agora. Assim que houver retorno, o texto será atualizado.

Entenda o caso

Soldado Fellipe Villas foi retirado da disputa de reality na TV e preso no dia 12 de julho Crédito: Instagram @fellipevillas

A Gazeta, o soldado chegou a pedir à corporação para entrar na atração, mas não foi autorizado. De acordo com o Portal da Transparência, Fellipe Villas tirou férias entre abril e maio. Depois disso, como não se apresentou para trabalhar, foram abertos dois procedimentos internos, sendo uma sindicância e um processo por deserção - que avalia a ausência do militar do serviço. Fellipe Pedrosa Leal Villas foi retirado do reality "A Grande Conquista", da Record TV, por "infringir normas militares" . Conforme apurado por, o soldado chegou a pedir à corporação para entrar na atração, mas não foi autorizado. De acordo com o Portal da Transparência, Fellipe Villas tirou férias entre abril e maio. Depois disso, como não se apresentou para trabalhar, foram abertos dois procedimentos internos, sendo uma sindicância e um processo por deserção - que avalia a ausência do militar do serviço.

No dia 26 de junho, a Justiça do Espírito Santo determinou que Fellipe fosse preso justamente por estar ausente do trabalho militar. A decisão cita que a falta ao serviço "atenta contra a hierarquia". O juiz, Luiz Guilherme Risso, explica que o período de "ausência injustificada" superou o prazo de oito dias - momento em que a conduta passa a ser considerada delito de deserção. A prisão, no entanto, aconteceu apenas duas semanas depois.

"Não há dúvida de que o ausentar-se da situação de efetivo sem ordem superior e sem motivo justificado atenta contra a hierarquia e a disciplina internas à Corporação" Luiz Guilherme Risso - Juiz de Direito

Á época, a Polícia Militar garantiu que Fellipe Pedrosa Leal Villas não recebeu sem trabalhar. Em nota, a corporação afirmou que o pagamento de Fellipe Villas havia sido bloqueado.