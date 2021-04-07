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Barco virou

Pescador encontra corpo de jovem desaparecido no mar de Vitória

O corpo de Bruno Bolonha foi encontrado boiando na baía de Santo Antônio na noite desta terça-feira

Publicado em 07 de Abril de 2021 às 06:46

Caique Verli

Caique Verli

Publicado em 

07 abr 2021 às 06:46
Em Vitória
Corpo de jovem desaparecido é encontrado na baía de Santo Antônio Crédito: Caíque Verli
O corpo do jovem desaparecido desde a noite do último domingo (04) foi encontrado boiando por um pescador na noite desta terça-feira (06), na baía de Santo Antônio, em Vitória. Segundo testemunhas, o pescador amarrou o corpo no barco e o trouxe até a margem.
De acordo com familiares da vítima, já foi confirmado que o corpo era do jovem Bruno Bolonha José, de 27 anos. Os parentes entraram em choque quando fizeram a identificação. Bruno estava desaparecido desde a noite de domingo, quando o barco onde ele estava junto com mais três pessoas, duas mulheres e outro homem, virou na Prainha de Santo Antônio.
O corpo de Bruno Bolonha José, de 27 anos, foi encontrado na noite desta terça (06)
O corpo de Bruno Bolonha José, de 27 anos, foi encontrado na noite desta terça Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Na ocasião em que o barco virou no domingo (04), uma mulher conseguiu nadar até as margens da Prainha de Santo Antônio, onde foi amparada por moradores. Já outros dois tripulantes foram resgatados na água por moradores e pescadores, que utilizaram um barco para chegar até eles. O Corpo de Bombeiros e a Capitania dos Portos realizaram buscas, mas Bruno seguia desaparecido.
O corpo foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória.

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